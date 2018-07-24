На Смоленщине пройдут торжества в связи с 1030-летием Крещения Руси

СМОЛЕНСК, 24 июл — РИА Новости. Праздничные мероприятия в честь 1030-летия Крещения Руси, приуроченные к церковному дню памяти святого равноапостольного князя Владимира, пройдут в Смоленске в субботу, 28 июля, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

Он напомнил, что Крещение Руси произошло в 988 году — именно тогда князь Владимир принял христианство и провозгласил его в качестве государственной религии.

"Торжества в честь 1030-летия Крещения Руси начнутся в Свято-Успенском кафедральном соборе. Там в главном храме Смоленской епархии пройдет праздничная Божественная литургия, которую возглавит митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор. После завершения Божественной литургии состоится крестный ход на Владимирскую набережную, где у памятника будет совершен торжественный молебен", — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в течение всего дня на Владимирской набережной пройдут народные гуляния. Смолян и гостей города ждут выступления вокальных и хореографических коллективов и сольных исполнителей, конкурсная развлекательная программа, мастер-классы для детей и взрослых, детские игровые площадки, выставка-ярмарка творчества мастеров декоративно-прикладного искусства.

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