Участники фестиваля "Православный воин" сразятся в Нижегородской области

Участники военно-исторической реконструкции на фестивале Великое стояние на реке Угре в 1480 году в Калужской области

Участники военно-исторической реконструкции на фестивале Великое стояние на реке Угре в 1480 году в Калужской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл — РИА Новости. Рукопашный бой и рубку шашкой продемонстрируют участники фестиваля "Православный воин" в Нижегородской области, сообщает пресс-служба Нижегородской епархии.

Ежегодный международный военно-спортивный фестиваль "Православный воин" пройдет в окрестностях села Дивеево 24-29 июля. Целью проведения сборов является формирование духовного и физического облика современной молодежи в свете православных ценностей, укрепление связей между православными военно-спортивно-патриотическими клубами в России и за рубежом.

"В основную программу фестиваля "Православный воин" входят военно-тактические соревнования, Кубок Нижегородской митрополии по армейскому рукопашному бою, открытый турнир по казачьему кинжальному бою и новые виды соревнований – турнир по лазертагу "Штурм", а также рубка шашкой", — говорится в сообщении.

В 2017 году в фестивале "Православный воин" приняли участие более 300 воспитанников военно-спортивно-патриотических клубов России и зарубежья.