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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

РПЦ: миллионы лайков в соцсетях - не показатель успешности церковной миссии

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© Depositphotos / focuspocusltdДевушка с телефономДевушка с телефоном
© Depositphotos / focuspocusltd

СЕРГИЕВ ПОСАД, 20 июл – РИА Новости. Вопрос о целесообразности использования Церковью в миссионерских целях всех популярных средств коммуникации современного информационного общества — например, переложение Евангелия на язык комиксов или в виде десятисекундного видеоролика в Instagram, — пока остается из разряда дискуссионных, считает пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

Волков выступил перед молодежной аудиторией на православном фестивале-форуме "Добролето. Территория веры", который проходит с 15 по 22 июля в палаточном городке на Благовещенском поле Сергиева Посада.

Телевизионное интервью. Архивное фото
© Fotolia / Microgen
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"Мы с вами живем в эпоху предельной визуализации, на протяжении уже многих лет смысл, который заложен в тексте, постепенно уходит, человек перестает читать – ему важно смотреть на картинку. Вся информация визуализируется: инфографика, картинка, еще инфографика, короткий текст… Даже видео уже долго смотреть невозможно: рекомендуемый хронометраж видеоролика в любом хорошем канале – несколько секунд, максимум минута… Мы с вами, наверное, должны все эти инструменты использовать, тем более если общество сегодня так воспринимает информацию", — сказал Волков.

Вместе с тем он указал и на те потенциальные опасности, которые могут таить в себе новые форматы, — это предельное упрощение и нивелирование заложенных смыслов. "Проблема в том, что нам информация упаковывается в очень маленький и очень удобный "конвертик", который вкладывается в нашу голову, и затем мы его очень быстро перевариваем, как шипучий аспирин. Ничего потом не остается, смысл теряется. Сменяются картинки, и всё", — признал священник.

Отец Александр задался вопросом, можно ли говорить о Евангелии — жизни и учении Христа — молодым людям "языком комиксов", который представляет из себя "язык предельной, почти пошлой, простоты", — дойдет ли подобное свидетельство до сердца и души человека? Если подобные опыты привлекут в соцсетях "миллионы лайков", то это, по мнению священника, еще далеко не показатель успешности такой проповеди.

"Мне кажется, что очень не сложно упаковать Евангелие в фантик современной масс-культуры, не большое достижение переложить Нагорную проповедь Христа на рэп-мотив, — это вообще не сложно… Да, мы, скорее всего, потом увидим у себя на некой условной "стене" "Вконтакте", как миллион людей "лайкают" наше десятисекундное евангельское послание. Только проблема в том, что удельная ценность этого лайка будет точно такой же, как удельная ценность лайка, которым тот же человек "лайкнул" на новый гаджет или на новые кроссовки "Адидас", которые у него появились следующим постом в его ленте… Точно такой же лайк, и мы не сможем разделить одно от другого", — сказал Волков.

Глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Митрополит Иларион: смысл некоторых слов Христа открылся только со временем
По его убеждению, Евангельское послание Христа сложно и не подлежит упрощению, и потому может быть неприменимо к подобным формам коммуникации, поскольку "для него требуется усилие, чтобы его понять". А современное информационное общество "все делает так, чтобы человек не беспокоился о сложности", и предлагает лишь "простоту и комфорт". 

"Вопрос в том, что нам со всем этим делать? Как мы должны как Церковь, как сообщество людей, объединившихся вокруг Христа, использовать все то, что у нас есть, что нам предлагает современный мир? У меня нет каких-то готовых ответов на этот вопрос", — отметил пресс-секретарь патриарха, приглашая собравшуюся на фестиваль молодежь к дискуссии.

Тем не менее, он дал молодым один совет: нужно научиться обладать "здоровым православным цинизмом" по отношению ко всему тому, что предлагает сегодняшний информационный мир. То есть, если и "пользоваться его инструментами, потому что других просто нет", то — "не прилепляясь" к этому, по слову апостола Павла, не относясь к этому как к самоцели, как к тому, что наполняет нашу жизнь".

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