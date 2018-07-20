В России вспомнят не знавшего поражений святого адмирала

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В Кронштадтском морском соборе откроется выставка, посвященная адмиралу Федору Ушакову, посетители смогут увидеть уникальные документы и раритетные карты сражений, сообщили РИА Новости в Центре культурного сотрудничества имени святителя Спиридона.

Выставка "Непобедимый адмирал: святой праведный воин Федор Ушаков" приурочена к Дню Военно-морского флота и будет работать до сентября. Экспозиция расскажет о жизненном пути самого прославленного флотоводца России, о его победах, его отношении к морякам и выбранном в конце земной жизни иноческом пути.

Флотоводец Федор Ушаков командовал Черноморским флотом в 1790 – 1792 годах, а в 1798 – 1800 годах возглавлял военно-морские силы России в Средиземном море. За все время своего командования адмирал не потерпел ни одного поражения, не потерял в бою ни одного корабля и ни один из его матросов и офицеров не попал в плен. В 2001 году Ушаков был причислен к лику святых как праведный воин.

Первые годы после канонизации Ушакова многие отказывались признавать адмирала святым, не понимая, каким образом воин, принимавший участие в сражениях, мог им стать. "Но именно дивное совмещение отеческого воинского долга с христианской добродетельной жизнью и содеяло его святым", — считает Рождество-Богородичного Санаксарского монастыря архимандрит Иннокентий (Руденко). Обитель находится в деревне, где Ушаков провел последние годы своей жизни.

Так же в августе 2018 года в Рыбинском районе Ярославской области пройдет V Всероссийский фестиваль культуры и искусства имени святого праведного воина Феодора Ушакова. Здесь сохранился храм, в котором крестили Федора Ушакова, а в нескольких километрах от площадки находится село Бурнаково, где располагалась усадьба его родителей. В числе прочего на фестивале будет представлен фрагмент орудийной палубы корабля с установленной трехфунтовой пушкой. Зрители смогут сами зарядить пушечные ядра, матросы и офицеры в форме второй половины 18 века расскажут о службе под началом непобедимого русского адмирала.

"Мы хотим не только рассказать о фигуре Федора Ушакова и истории российского флота, но и погрузить людей в атмосферу того времени. Поэтому к реконструкции подошли с максимальной точностью. Изучали все — от такелажа судна до особенностей кроя костюмов. Старались сохранить все детали, но при этом использовали современные технологии и интерактивные форматы, чтобы участие в фестивале было не только познавательным, но и интересным", — рассказал РИА Новости секретарь организационного комитета фестиваля Алексей Кузнецов.