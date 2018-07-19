Во время службы Навечерие Пасхи в римско-католическом храме Воздвижения Святого Креста в Казани

Во время службы Навечерие Пасхи в римско-католическом храме Воздвижения Святого Креста в Казани

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл призвал папу Римского Франциска отстранить от работы архиепископа Филиппа Эдварда Вильсона, сообщает телеканал ABC.

Ранее сообщалось, что в начале июля австралийский католический архиепископ Филипп Эдвард Вильсон был приговорен к 12 месяцам ограничения свободы за сокрытие случаев педофилии. Также стало известно, что приговор не вступит в силу немедленно, и 14 августа судья решит, является ли домашний арест подходящим для Вильсона. Тогда священник сможет жить со своей сестрой в городе Ньюкасл. Несмотря на приговор, он отказался покинуть свой пост.

Как заявил Тернбулл, "настало время, чтобы папа (Римский Франциск — ред.) уволил его".

Ранее сообщалось, что католическая церковь Австралии может пересмотреть практику целибата (обязательный обет безбрачия — ред.) на фоне обвинений католических священников в педофилии.

Случаи педофилии в рядах священников являются одной из главных проблем для Римско-католической церкви. В июне 2016 года папа Римский упростил процедуру отставки епископов за игнорирование случаев педофилии. Он установил, что среди серьезных оснований для немедленного отстранения епископа является халатность, проявленная им, в том числе, при реагировании на жалобы о "сексуальном насилии в отношении детей", а также в отношении "уязвимых групп" совершеннолетних со стороны священнослужителей его епархии.