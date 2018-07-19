Власти Украины поручили обеспечить безопасность во время дня крещения Руси

КИЕВ, 19 июл – РИА Новости. Вице-премьер Украины Павел Розенко поручил правоохранительным органам гарантировать безопасность во время мероприятий по празднованию 1030-летия "крещения Киевской Руси-Украины".

По словам Розенко, от общественных и религиозных организаций, в частности от непризнанных мировым православием Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, поступили обращения о проведении массовых мероприятий, в частности, 28 июля.

"Я поручаю правоохранительным органам, и обращаю на это внимание МВД и Нацполиции, гарантировать безопасность гражданам во время проведения этих мероприятий", — приводит в четверг слова Розенко пресс-служба вице-премьера.

В России 28 июля отмечается праздник — День крещения Руси. В православном церковном календаре эта дата (по старому стилю — 15 июля) — день памяти великого равноапостольного князя Владимира (960-1015), крестителя Руси. В 2018 году Русская православная церковь отметит 1030-летие крещения Руси. В свою очередь Киев называет день 28 июля празднованием "крещения Киевской Руси-Украины".

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватах православных храмов.