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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Молодежный форум "Александрова гора" "оживит" для студентов историю России

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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастники военно-исторической реконструкции на фестивале Великое стояние на реке Угре в 1480 году в Калужской областиУчастники военно-исторической реконструкции на фестивале Великое стояние на реке Угре в 1480 году в Калужской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Третий молодежный форум "Александрова гора" пройдет 19-29 июля в одноименном культурно-историческом парке на берегу Плещеева озера в Ярославской области, его цель – "формирование у молодежи интереса к истории своей страны, национальным традициям и культуре", сообщили в среду на пресс-конференции организаторы форума.

Мероприятия приурочены к предстоящему в 2021 году празднованию 800-летия со дня рождения благоверного князя Александра Невского. По информации президента "Московской дирекции фестивально-концертных проектов авторской песни "Стольный град" Михаила Грушина, участниками форума станет около 250 молодых юристов и историков со всей страны.

Реконструкция стояния на реке Угре в Калужской области. 14 июля 2018
© РИА Новости / Елена Лазаренко
Под Калугой реконструировали Великое стояние на Угре
"Это студенты из порядка 30 регионов России, представляющие все ведущие вузы, где есть юридический, гуманитарный профиль, военные институты… Традиционно мы набираем не более 250 человек", — рассказал Грушин. 

Для участников форума будет организован палаточный лагерь. Студентов ожидают различные лекции, семинары, мастер-классы (например, стрельба из лука, метание копья, фехтование на мечах) и встречи с известными государственными и общественными деятелями, познавательные экскурсии и военно-исторические реконструкции.

"Так, 28-го июля, как положено по истории, произойдет высадка "шведов", только теперь уже на берег Плещеева озера, и вечером — "Невская битва", то, как мы это себе представляем. Ожидаются очень интересные мероприятия, мы всех приглашаем, потому что вот так пощупать руками 12-13 век – это очень интересно, особенно для студентов", — сказал Грушин. 

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, принимавший участие в двух первых форумах, отметил, что особое место на мероприятии отводится духовно-нравственной и патриотической тематике. "Это действительно неформальная, живая и очень интересная для ребят история", — сказал Легойда.

Говоря о главной теме форума, глава синодального отдела заметил, что эта площадка помогает молодым понять не только, кто такой Александр Невский, но и "кто такие они сами".

Участники мотопробега Русские Балканы на фоне памятника сербскому князю Лазарю в городе Крушевац, который он основал
© Фото из архива Федерации мототуризма России
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Исполнительный директор Ассоциации юристов России Станислав Александров в свою очередь подчеркнул, что на форуме обсуждается широкий спектр вопросов: "юридическое воспитание современной молодежи, знаковые события российской истории, становление российской государственности".

"Страницы учебника истории государства и права России как бы оживают… И совершенно по-другому воспринимаешь те или иные исторические факты, события. Ну а если ты еще воочию видишь, как это все разворачивалось, – это мотивирует студентов к тому, чтобы интересоваться историей государства Российского", — резюмировал ректор Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев.

Организатор форума — ярославская региональная общественная организация "Центр духовного и культурного возрождения "СтратилатЪ"". Мероприятие проводится при поддержке правительства Ярославской области, министерства культуры РФ, синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, Ассоциации юристов России, Национального парка "Плещеево озеро".

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Религия и мировоззрение
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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ais.belov
А взятие Смольного не оживит историю России?.......)))
20:48
18.07.2018
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