Молодежный форум "Александрова гора" "оживит" для студентов историю России

Участники военно-исторической реконструкции на фестивале Великое стояние на реке Угре в 1480 году в Калужской области

Участники военно-исторической реконструкции на фестивале Великое стояние на реке Угре в 1480 году в Калужской области

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Третий молодежный форум "Александрова гора" пройдет 19-29 июля в одноименном культурно-историческом парке на берегу Плещеева озера в Ярославской области, его цель – "формирование у молодежи интереса к истории своей страны, национальным традициям и культуре", сообщили в среду на пресс-конференции организаторы форума.

Мероприятия приурочены к предстоящему в 2021 году празднованию 800-летия со дня рождения благоверного князя Александра Невского. По информации президента "Московской дирекции фестивально-концертных проектов авторской песни "Стольный град" Михаила Грушина, участниками форума станет около 250 молодых юристов и историков со всей страны.

"Это студенты из порядка 30 регионов России, представляющие все ведущие вузы, где есть юридический, гуманитарный профиль, военные институты… Традиционно мы набираем не более 250 человек", — рассказал Грушин.

Для участников форума будет организован палаточный лагерь. Студентов ожидают различные лекции, семинары, мастер-классы (например, стрельба из лука, метание копья, фехтование на мечах) и встречи с известными государственными и общественными деятелями, познавательные экскурсии и военно-исторические реконструкции.

"Так, 28-го июля, как положено по истории, произойдет высадка "шведов", только теперь уже на берег Плещеева озера, и вечером — "Невская битва", то, как мы это себе представляем. Ожидаются очень интересные мероприятия, мы всех приглашаем, потому что вот так пощупать руками 12-13 век – это очень интересно, особенно для студентов", — сказал Грушин.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, принимавший участие в двух первых форумах, отметил, что особое место на мероприятии отводится духовно-нравственной и патриотической тематике. "Это действительно неформальная, живая и очень интересная для ребят история", — сказал Легойда.

Говоря о главной теме форума, глава синодального отдела заметил, что эта площадка помогает молодым понять не только, кто такой Александр Невский, но и "кто такие они сами".

Исполнительный директор Ассоциации юристов России Станислав Александров в свою очередь подчеркнул, что на форуме обсуждается широкий спектр вопросов: "юридическое воспитание современной молодежи, знаковые события российской истории, становление российской государственности".

"Страницы учебника истории государства и права России как бы оживают… И совершенно по-другому воспринимаешь те или иные исторические факты, события. Ну а если ты еще воочию видишь, как это все разворачивалось, – это мотивирует студентов к тому, чтобы интересоваться историей государства Российского", — резюмировал ректор Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев.

Организатор форума — ярославская региональная общественная организация "Центр духовного и культурного возрождения "СтратилатЪ"". Мероприятие проводится при поддержке правительства Ярославской области, министерства культуры РФ, синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, Ассоциации юристов России, Национального парка "Плещеево озеро".