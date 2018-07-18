Легойда: выводы по "царским останкам" сделают после исследований историков

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Окончательные выводы относительно подлинности "екатеринбургских останков" будут сделаны по окончании историко-архивной экспертизы, в Русской православной церкви нет информации о сроках окончания оставшихся исследований, сообщил в среду журналистам глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Те ответы, которые были связаны с проведением генетических экспертиз, они прозвучали — по крайней мере, по линии Следственного комитета… Когда историки скажут свое слово, тогда мы будем выносить решение", — сказал Легойда.

Ранее представитель СК Светлана Петренко рассказала РИА Новости, что эксперты пришли к выводу о подлинности останков членов царской семьи, найденных в районе Поросенкова лога, после сопоставления генетических профилей останков и образцов родственников семьи Романовых, живущих сейчас. Кроме того, специалисты установили родство императора Александра III, останки которого эксгумировали в Петропавловском соборе Петербурга, и погибшего человека, идентифицированного как Николай II.

По данным СК, расследование убийства продолжается. Предстоит еще завершить две повторные комиссионные медицинские (антропологические), автороведческую и историко-архивную судебную экспертизы по уголовному делу. Итоги работы будут переданы Русской православной церкви для последующего рассмотрения.

Отвечая на вопрос о том, установлены ли какие-то временные сроки относительно оставшихся экспертиз, глава синодального отдела отметил, что "они, наверное, есть, просто естественным образом", однако об таких сроках неизвестно. "В том смысле, что никто нам не говорил, что мы ждем вот к такой-то дате конечную информацию", — пояснил Владимир Легойда.

При этом он подчеркнул, что "идет естественный процесс" расследования, и только "когда он закончится, максимально скрупулезно, тогда уже будет приниматься решение".

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом предполагаемые останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.

На этой неделе Русская православная церковь вспоминает 100-летие со дня расстрела царской семьи. При этом в РПЦ ранее неоднократно подчеркивали, что ни к каким датам итоги расследования привязываться не будут.