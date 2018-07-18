В РПЦ прокомментировали заявления о затягивании дела о "царских останках"

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Заявления некоторых представителей православной общественности о якобы затягивании церковью процесса расследования дела об убийстве царской семьи являются ангажированными, заявил в среду глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Некоторые представители церковной общественности высказывали мнение о том, что решение о подлинности "екатеринбургских останков" не принимается Русской православной церковью якобы из-за опасений патриарха Кирилла вызвать тем самым недовольство со стороны консервативно настроенных граждан.
"Уже многократно говорилось, что решение принимает не патриарх – у нас церковь соборная, и решение будет приниматься соборно. Патриарх единолично не принимает ни этого решения, ни никаких других решений такого уровня… Решение такого уровня будет приниматься соборно. Поэтому эта точка зрения, конечно, плоская и ангажированная. Будет обсуждение и, естественно, по результатам обсуждения все точки зрения будут учтены", — заявил Легойда журналистам, комментируя различные критические высказывания относительно хода расследования в блогосфере и СМИ.
Он выразил недоумение по поводу того, что "стремление к истине и осторожность", а также "максимальная открытость процесса" со стороны церковного священноначалия принимается некоторыми людьми "за какое-то нежелание" установить истину.
"Да, я уважаю мнение тех, кто убежден в том, что вопрос был закрыт, причем "в любую сторону", много лет назад. Но почему они не уважают другие точки зрения?" — добавил глава синодального отдела.
Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом предполагаемые останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.
На этой неделе Русская православная церковь вспоминает 100-летие со дня расстрела царской семьи. При этом в РПЦ ранее неоднократно подчеркивали, что ни к каким датам итоги расследования привязываться не будут.