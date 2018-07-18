В РПЦ прокомментировали заявления о затягивании дела о "царских останках"

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Заявления некоторых представителей православной общественности о якобы затягивании церковью процесса расследования дела об убийстве царской семьи являются ангажированными, заявил в среду глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Некоторые представители церковной общественности высказывали мнение о том, что решение о подлинности "екатеринбургских останков" не принимается Русской православной церковью якобы из-за опасений патриарха Кирилла вызвать тем самым недовольство со стороны консервативно настроенных граждан.

"Уже многократно говорилось, что решение принимает не патриарх – у нас церковь соборная, и решение будет приниматься соборно. Патриарх единолично не принимает ни этого решения, ни никаких других решений такого уровня… Решение такого уровня будет приниматься соборно. Поэтому эта точка зрения, конечно, плоская и ангажированная. Будет обсуждение и, естественно, по результатам обсуждения все точки зрения будут учтены", — заявил Легойда журналистам, комментируя различные критические высказывания относительно хода расследования в блогосфере и СМИ.

"Я не знаю, что еще нужно сделать, чтобы поверили, что просто здесь есть такое опасение, скажем так, совершить ошибку. Поскольку речь идет, как многократно уже говорилось, об останках, которые должны быть признаны или не признаны святыми мощами", — добавил Легойда.

Он выразил недоумение по поводу того, что "стремление к истине и осторожность", а также "максимальная открытость процесса" со стороны церковного священноначалия принимается некоторыми людьми "за какое-то нежелание" установить истину.

"Да, я уважаю мнение тех, кто убежден в том, что вопрос был закрыт, причем "в любую сторону", много лет назад. Но почему они не уважают другие точки зрения?" — добавил глава синодального отдела.

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом предполагаемые останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.

На этой неделе Русская православная церковь вспоминает 100-летие со дня расстрела царской семьи. При этом в РПЦ ранее неоднократно подчеркивали, что ни к каким датам итоги расследования привязываться не будут.