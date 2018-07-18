Патриарх Кирилл назвал "виновника" восторгов гостей ЧМ от России

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Предстоятель Русской православной церкви в день памяти основателя Троице-Сергиевой лавры связал восхищение гостей чемпионата мира по футболу от посещения страны с духовным наследием преподобного Сергия Радонежского и призвал россиян гордиться этим наследием.

Патриарх Кирилл в своей проповеди после богослужения в основанной "игуменом земли русской" обители отметил, что именно преподобный Сергий сформировал "то, что можно назвать особенностями русской души", и посетовал, что зачастую самим русским людям, в отличие от приезжающих иностранцев, увидеть эти особенности достаточно сложно.

"Но когда с нами соприкасаются другие люди, из других культур, иначе воспитанные — они сразу все замечают. Как приятно было слышать от многочисленных гостей, посетивших Русь нашу, столицу и другие города во время чемпионата слова об этих качествах русских людей — какие они добрые, простые, гостеприимные и открытые для других", — сказал первоиерарх, обращаясь к паломникам.

По его словам, особенное внимание гости мундиаля обратили именно на духовную сторону жизни русских людей. "Может быть, не умея, не зная многого и не имея возможности связать времена, объединить свои впечатления с нашей историей и с нашими идеалами", — продолжил он. Но впечатления и мнения болельщиков, по словам патриарха Кирилла, должны вдохновить жителей страны и помочь им вспомнить о своей духовной традиции.

"Лучшее, что есть в нашем народе, оно оттуда, от преподобного Сергия и великой духовной традиции наших угодников. И это не мертвая традиция. До сих пор она помогает справляться с огромными трудностями, выпадающими на нашу долю", — подчеркнул в своей проповеди патриарх Московский и всея Руси.