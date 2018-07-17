Додон пригласил князя мальтийского ордена принять участие в Конгрессе семьи

Рыцари Мальтийского ордена во время шествия в Ватикане. Архивное фото.

Рыцари Мальтийского ордена во время шествия в Ватикане. Архивное фото.

КИШИНЕВ, 17 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон пригласил князя Христианского ордена Мальтийских рыцарей принять участие во Всемирном конгрессе семей, который пройдет в Кишиневе с 14 по 16 сентября.

Князь Христианского ордена Мальтийских рыцарей Торнбьорн Патерно Кастелло ди Каркачи находится в Молдавии с ознакомительным визитом. Во вторник Додон встретился с князем и обсудил возможности сотрудничества в области организации и проведения некоторых совместных мероприятий и благотворительных акций.

"Пригласил господина Торнбьорна Патерно Кастелло ди Каркачи принять участие во Всемирном конгрессе семей, который состоится в сентябре этого года в нашей стране. Целью предстоящего мероприятия является продвижение семейных ценностей", — написал президент на странице в Facebook.

Глава Молдавии "выразил готовность к реализации совместных проектов", связанных с благотворительностью.

Основным направлением деятельности мальтийских рыцарей является благотворительность, которой они занимаются в 120 странах, в том числе в "горячих точках". Программы Ордена включают, например, медицинскую помощь и социальную поддержку, в том числе пожилым людям и инвалидам, гуманитарную помощь жертвам вооруженных конфликтов и природных катаклизмов.

Всемирный конгресс семьи будет проходить в Кишиневе с 14 по 16 сентября, его организаторами выступают Международная организация по делам семьи и Фонд первой леди Молдавии Din suflet. Предварительное согласие на участие в мероприятии выразили 50 стран, ожидается больше 2 тысяч участников.

Ранее Додон сообщал, что участие в конгрессе уже подтвердил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, а Ватикан впервые будет представлен премьер-министром.