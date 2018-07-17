Католикос всех армян лишил сана протествовавшего против него иеромонаха

ЕРЕВАН, 17 июл – РИА Новости. Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II лишил духовного сана иеромонаха Корюна Аракеляна, сообщили во вторник в пресс-канцелярии духовного центра Армянской апостольской церкви — первопрестольного святого Эчмиадзина.
"Патриаршим распоряжением католикоса всех армян Гарегина II иеромонах Корюн Аракелян лишен духовного сана за неподобающее церковнослужителю поведение и антиканоническую деятельность", — говорится в сообщении.
По информации канцелярии, такое решение принято с учетом заключения, вынесенного дисциплинарной комиссией Св. Эчмиадзина, а также игнорирования иеромонахом призыва к раскаянию и покаянию. "Низложенный церковнослужитель отныне стал мирянином и будет носить светское имя Армен Аракелян", — сказано в сообщении.
Четырнадцатого июля руководитель пресс-канцелярии Св. Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян сообщил, что во время паломничества католикоса в монастырь Гндеванк Вайоцдзорской епархии его противники перекрыли дорогу и окружили машину патриарха, а ему самому грозит опасность. Полиция приложила усилия для разблокирования дороги. Позже Гарегину II удалось выехать в Эчмиадзин.
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