Католикос всех армян лишил сана протествовавшего против него иеромонаха

ЕРЕВАН, 17 июл – РИА Новости. Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II лишил духовного сана иеромонаха Корюна Аракеляна, сообщили во вторник в пресс-канцелярии духовного центра Армянской апостольской церкви — первопрестольного святого Эчмиадзина.

Иеромонах Корюн участвовал в акциях, в ходе которых митингующие требовали добровольного отказа от сана Верховного патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II. В конце июня иеромонаха отстранили от обязанностей настоятеля церкви святой Гаяне. Немногочисленные митинги и шествия в рамках инициативы "Новая Армения, новый патриарх" начались после смены светской власти в Армении и назначения премьер-министром лидера оппозиции Никола Пашиняна.

"Патриаршим распоряжением католикоса всех армян Гарегина II иеромонах Корюн Аракелян лишен духовного сана за неподобающее церковнослужителю поведение и антиканоническую деятельность", — говорится в сообщении.

По информации канцелярии, такое решение принято с учетом заключения, вынесенного дисциплинарной комиссией Св. Эчмиадзина, а также игнорирования иеромонахом призыва к раскаянию и покаянию. "Низложенный церковнослужитель отныне стал мирянином и будет носить светское имя Армен Аракелян", — сказано в сообщении.

Шестого июля конгрегаты Св. Эчмиадзина призвали католикоса привлечь к ответственности иеромонаха Корюна, а 10 июля Верховный духовный совет Армянской апостольской церкви по призыву Гарегина II предоставил недельный срок участникам акции "для прекращения антиканонической деятельности и возвращения путем раскаяния и покаяния в заботливое лоно Святого Эчмиадзина".

Четырнадцатого июля руководитель пресс-канцелярии Св. Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян сообщил, что во время паломничества католикоса в монастырь Гндеванк Вайоцдзорской епархии его противники перекрыли дорогу и окружили машину патриарха, а ему самому грозит опасность. Полиция приложила усилия для разблокирования дороги. Позже Гарегину II удалось выехать в Эчмиадзин.

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