В храме Зимнего дворца прошла литургия в память о царской семье

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл — РИА Новости. Божественная литургия прошла в Храме Спаса Нерукотворного в Зимнем дворце в 100-летнюю годовщину гибели последнего российского императора Николая II и членов его семьи, сообщает Государственный Эрмитаж.

Службу возглавил настоятель Князь-Владимирского собора протоиерей Владимир Сорокин.

На литургии присутствовали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и члены семьи Романовых.

Затем прошла церемония передачи иконы "Чудо Георгия о змие" строгановского письма первой трети XVIII века, в драгоценном окладе начала XX века. "История иконы тесно связана со старообрядческой традицией и по преданию принадлежала к семейным иконам Романовых. Предполагается, что "Чудо Георгия о змие" будет храниться в Храме Спаса Нерукотворного в Зимнем дворце", — отмечается в сообщении.

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом предполагаемые останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.