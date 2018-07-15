Телеканал "Культура" представит концерт к 100-летию гибели царской семьи

МОСКВА, 15 июля — РИА Новости. Концерт-реквием по случаю 100-летия гибели царской семьи представит сегодня телеканал "Культура". Автор текста и музыки митрополит Волоколамский Иларион.

"Этот концерт-реквием с участием известных музыкантов и актеров — одно из ключевых событий года памяти Царственных страстотерпцев. Либретто написано митрополитом Иларионом на основе исторических документов, касающихся расстрела Николая II, императрицы Александры Федоровны, великой княгини Елизаветы Федоровны и других жертв большевистского террора 1918 года. Проникновенные слова звучат под музыку из "Страстей по Матфею" и других хорошо известных произведений владыки Илариона", — рассказал РИА Новости Мигель Паласио, руководитель Управления по общественным связям и протоколу Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия.

В концертной программе проводятся параллели между повествованием о Страстях Господних и событиях столетней давности.

Музыкальные произведения исполняются Московским Синодальным хором и симфоническим оркестром VOCE ANIMA.

Чтецы: народная артистка РСФСР Валентина Талызина, Артемий Мельников, Юрий Горин, Александр Дзюба, Павел Новиков. Солисты: Наира Асатрян (сопрано), Даниил Семенов (бас), Иван Щербатых (бас). Дирижеры: Алексей Пузаков, Иван Никифорчин, Михаил Котельников.

Концерт-реквием на телеканале "Культура" начнется в 20.40.