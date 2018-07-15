Порошенко прокомментировал ситуацию с указом об автокефалии УПЦ

КИЕВ, 15 июл – РИА Новости. У Украины нет никаких оснований считать, что вопрос об автокефалии Украинской православной церкви уже решен, и томос (указ предстоятеля церкви) на автокефалию уже "в кармане", заявил президент Украины Петр Порошенко в Тернопольской области.

Порошенко отметил, что Москва претендует на "материнство", но в действительности "является дочерней по отношению к церкви в Киеве" и "оказывает яростное сопротивление" получению автокефалии.

"Даже некоторые политики, которых принято считать проукраинскими, позволяют себе передавать сигналы наружу, что, мол, не стоит спешить с предоставлением автокефалии. Ситуация непростая. Противодействие — масштабное и системное. Нет никаких оснований считать, что томос у нас в кармане. Но нам с вами остается две вещи для того, чтобы его получить — молиться, верить и бороться", — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватах православных храмов.

Порошенко пытается добиться признания неканонических структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви. В ответ на обращение светских властей Синод Константинопольского патриархата заявил, что "решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации". Порошенко при этом считает, что томос об автокефалии будет подписан уже "к 1030-летию крещения Украины-Руси" (28 июля).