"Тайна имени": когда и монахиню можно назвать по-мужски

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Наталия Федотова. Выбор имени ребенку — для родителей процесс творческий, хотя иногда и мучительный. Подсказку многие ищут в святцах. О русской традиции наречения имени, смысле крещения и ангеле-хранителе — в материале РИА Новости.

Два ангела-хранителя

По православному преданию, каждому человеку при рождении Бог дает ангела-хранителя. А вторым его небесным покровителем становится святой, именем которого его крестят.

"Крещение освобождает человека от первородного греха. Правда, виновность Адама с Евой, которые что-то не то сделали, а все люди несут теперь за это ответственность, это скорее католическая схема. В православном понимании что произошло после грехопадения? Адам и Ева перестали чувствовать Бога и друг другу сделались чужими, перед кем стыдно предстать таким, как есть, без прикрас. Грех — не вина, которую надо искупить, отработав сколько-то часов, это болезнь, и ее надо лечить. Поэтому мы и крестим детей. Мы же их лечим, когда они болеют, а не ждем, когда они вырастут", — поясняет священник Павел Панфилов, клирик Преображенского храма в поселке Коренево, отец шестерых детей.

Родители-христиане, выбирая имя ребенку, как правило, смотрят в святцы (поименный календарный перечень святых, чтимых православной церковью), где на каждый день приходится нескольких святых.

"У моего знакомого священника сын родился в день памяти Ильи-пророка, а он хотел назвать его в честь Сергия Радонежского. И все-таки назвал Ильей. Отец пошел посоветоваться к старцу, и тот сказал: "Если уж на Илью-пророка родился, называй Ильей, а следующего — Сережей", — говорит предприниматель Константин Гребенников, у которого семеро детей.

Русский обычай давать имена по святцам очень давний. Связано это с тем, что Россия была страной преимущественно аграрной, а детей в крестьянских семьях рождалось много — более десяти. Как их называть? "У батюшек спрашивали, какой святой празднуется, так как наизусть знали дни памяти только великих святых. Почему самое распространенное на Руси имя — Иван? Да потому, что память одного только Иоанна Предтечи отмечается Церковью семь раз в году", — рассказывает протоиерей Дмитрий Смирнов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

Память некоторых святых верующие действительно чтут не раз в год, а два, три, четыре и более. "И каждый день памяти вашего святого покровителя — именины. Я, к слову, праздную пять раз: мой святой — царевич Димитрий Угличский", — приводит пример отец Дмитрий.

"И все-таки, как правило, именины отмечают раз в год, обычно в дату, ближайшую к дню рождения. Но поздравления лично я принимаю и на Николу Летнего, и на Николу Зимнего", — говорит протоиерей Николай Балашов, настоятель храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке.

Наконец, взрослый человек сам вправе выбрать себе святого покровителя, наиболее близкого по духу. Так, женщина по имени Елена может особенно почитать не царицу Елену Константинопольскую, а, к примеру, Елену Сербскую или русскую великую княгиню Ольгу (в крещении Елену).

Нестандартный подход

Какое бы имя ни было у человека (допустим, католическое или из советского прошлого), при православном крещении его назовут в честь святого. И под этим именем он будет принимать участие в церковных таинствах (исповеди, причастии, венчании, отпевании).

"Эта традиция идет от князя Владимира, который, как известно, крестился как Василий — дань уважения грекам. Но в принципе имя у человека может быть любое", — отмечает отец Павел Панфилов.

Со святцами связаны и курьезы. В честь святых воинов Инны, Пинны и Риммы, учеников апостола Андрея Первозванного, проповедовавших в Скифии во втором веке, из-за окончания "а" стали называть женщин. "Мою маму крестили в 60 лет с этим же мужским именем, с которым она прожила всю жизнь, — Инна. Так у нее над изголовьем кровати и висела икона воина с копьем", — рассказывает Марина, прихожанка храма Илии-пророка в Обыденском переулке.

А еще есть традиция нарекать монахинь при постриге мужскими именами — Михаилом, Анатолием и тому подобными. По словам отца Павла Панфилова, это объясняется их ангельским чином (монашество приравнивается к ангельскому чину, а ангелы — существа бесполые). "Но монахов женскими именами не называют", — добавляет собеседник РИА Новости.

Личный пазл

Выбирая имена детям, Константин Гребенников с женой учитывали и святцы, и мнение священника, и личные симпатии. "Например, Ваня у меня родился через два дня после Иоанна Богослова, Лиза — на Елизавету Федоровну, Ольгу жена решила назвать в честь своей бабушки. А когда родился Илья, я несколько раз приходил советоваться к батюшке, пока тот не согласился наречь ребенка этим именем", — признается он.

По православной традиции чин наречения имени, в котором вместе со священником участвуют отец ребенка и крестные, совершается на восьмой день жизни новорожденного, но на практике его просто присоединяют к крещению, которое тоже далеко не всегда бывает, как положено, через 40 дней после рождения. Хотя восьмой и сороковой дни в этой традиции неслучайны: младенец Иисус по иудейской традиции был обрезан на восьмой день, а на 40-й Его принесли в храм, где Его встретили праведные Симеон и Анна (это послужило основой праздника Сретения).

"Раньше до сорокового дня после родов женщина в храм не входила. Потом ей читали "очистительную" молитву и она могла присутствовать при крещении. В наше время женщина в храм допускается, но не причащается и не прикасается к иконам, пока ей не прочтут молитву сорокового дня", — объясняет протоиерей Дмитрий Смирнов.

"Если ребенок слабенький, его могут крестить и раньше. У меня недавно родилась внучка, мы ее крестили на четвертый день — в день святого, которого мы почитаем: хотели, чтобы он покровительствовал внучке. А, например, Василий Великий ждал тридцатилетия, чтобы креститься в возрасте Христа. И для этого специально приехал на Святую землю, на Иордан. Разные мотивы бывают у людей", — добавляет он.

Кто покровительствовал русским царям

Отец Дмитрий рекомендует: выбирая ребенку имя, поинтересуйтесь, что за человек был тот или иной святой. "Это важно. Даже в церковных текстах есть такие слова: "По имени твоему и житие твое". Мы видим, что подражание жизни святого, имя которого ты носишь, благотворно", — подчеркивает он.

Священник приводит пример: когда прославили Елизавету Федоровну Романову, многих девочек крестили в ее честь. "Она была замечательным человеком — немецкая принцесса, ставшая русской святой", — отмечает собеседник РИА Новости.

Российских императоров называли Александрами в честь святого князя и полководца Александра Невского, а Николаями в честь самого почитаемого на Руси святого — Николая Чудотворца. Впрочем, последний российский император Николай II своим небесным покровителем считал святого Иова Многострадального, в день которого родился.

"Захочет ли человек быть похожим на своего святого или нет — сложно сказать. Но ребенком он наверняка будет обращаться к нему с молитвой, и родители попросят святого о духовном покровительстве. Такая вот молитвенная помощь", — заключает многодетный отец Константин, прихожанин Успенского храма на Городке в Звенигороде.

Когда имя в секрете

В Древней Руси давалось, как правило, два имени. Но крестильное, которое было греко-римским или библейским, сохраняли в тайне. Его называли только в храме. А второе было славянским светским именем — Владимир, Глеб, Борис, Святослав (тогда еще не было святых с этими именами) — для обычной жизни. Крестильное же имя берегли от сглаза, то есть при вере сохранялось и суеверие.

"У некоторых было даже по три имени. Например, у старшего сына Владимира Мономаха первое имя — Изяслав, крестильное — Пантелеимон и третье — Гарольд, в честь деда, английского короля Гарольда II", — уточняет доктор филологических наук Александр Ужанков, проректор по научной работе Московского государственного института культуры.

Благоверного князя Владимира Мономаха крестили, как и его великого прадеда Владимира, крестителя Руси, с именем Василий. "И в этом видится промысел Божий. Дед Константин Мономах подарил ему в три с половиной года ту самую шапку Мономаха и атрибуты царской власти — скипетр и бармы — и предрек, что в России будет царство. Собственно, потом древнерусские князья и стали венчаться на царство", — напоминает Ужанков.

По благочестивому обычаю, русские великие князья от Александра Невского до Дмитрия Донского в конце жизни постригались в монахи, меняя еще раз имена, и как бы с чистого листа представали перед Богом.

Тайные постриги и имена известны на протяжении всей истории. Так, протоиерей Максим Козлов, профессор Московской духовной академии, отмечает, что при советской власти были и тайные верующие, и тайные имена при тайном крещении, и тайные монахи в миру. Один из наиболее ярких примеров такого монашества — выдающийся советский философ Алексей Лосев (в монашестве Андроник). Но тогда секретность была политически обусловленной. "Сейчас же сохранять тайну имени у нас нет необходимости, так как никто никого за веру не притесняет", — заключает священнослужитель.