Полицейские вывели католикоса всех армян из окружения его противников

ЕРЕВАН, 14 июл – РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II, которого в субботу во время паломничества в Ваойцдзорскую область окружили его противники, направляется в свою резиденцию в Первопрестольном Святом Эчмиадзине, сообщил руководитель пресс-канцелярии Св. Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян.

На минувшей неделе митингующие ворвались в здание канцелярии, требуя добровольного отказа от сана Верховного патриарха и католикоса всех армян Гарегина II. Полиция вывела их из здания. Немногочисленные митинги и шествия в рамках инициативы "Новая Армения, новый патриарх" начались после смены светской власти в стране и назначения премьером лидера оппозиции Никола Пашиняна.

Ранее в субботу иерей Ваграм сообщил, что во время паломничества католикоса в монастырь Гндеванк Вайоцдзорской епархии члены инициативы перекрыли дорогу и окружили машину патриарха, а ему самому грозит опасность. Полиция приложила усилия для разблокирования дороги.

"Патриарха вывели, и он направится в Первопрестольный Святой Эчмиадзин. Вопреки заявлениям пресловутой инициативы, их поведение перешло все границы разумного", — написал иерей Ваграм на своей странице в соцсети Facebook.

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