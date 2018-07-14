Представитель Армянской церкви заявил, что католикосу грозит опасность

ЕРЕВАН, 14 июл – РИА Новости. Руководитель пресс-канцелярии духовного центра Армянской апостольской церкви – Первопрестольного Св. Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян сообщил, что машина католикоса всех армян Гарегина II заблокирована его противниками, главе ААЦ угрожает опасность.
"Сегодня Гарегин II совершил паломничество в монастырь Гндеванк (Вайоцдзорская епархия), где члены известной инициативы заблокировали передвижение патриарха. Машина Его Святейшества окружена, дорога из Гндеванка перекрыта автомобилями и камнями. Члены инициативы озвучивают угрозы. Духовному лидеру Армянской апостольской церкви грозит опасность", — написал иерей Ваграм на своей странице в соцсети Facebook.
По его словам, подобные действия предосудительны и совершающие их лица должны быть наказаны по всей строгости закона.
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