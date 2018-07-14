Волков назвал "добрым" диалог между РПЦ и государством по статусу Исаакия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Русская православная церковь находится в диалоге с властями относительно статуса Исаакиевского собора, вопрос требует проработки, решения будет приняты позже, заявил журналистам руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.
Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается без смены юридического статуса — его владельцем остается город.
Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.
В субботу в Екатеринбурге завершился Священный синод Русской православной церкви, приуроченный к столетней годовщине расстрела семьи последнего российского императора Николая II.