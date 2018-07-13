Бульвару в Екатеринбурге присвоили имя врача царской семьи Боткина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Новому бульвару в микрорайоне Академический в Екатеринбурге присвоено имя врача Евгения Боткина в память столетия гибели царской семьи, сообщает мэрия в пятницу.

"Глава администрации города Екатеринбург Александр Якоб подписал постановление о присвоении бульвару в микрорайоне Академический имени Святого Евгения Боткина. Наименование присвоено бульвару, который расположен в квартале, где планируется размещение медицинского кластера – учебных корпусов Уральского государственного медицинского университета и высокотехнологичного завода по производству кардиостимуляторов", — говорится в сообщении.

Евгений Боткин – известный русский врач, лейб-медик семьи Николая II. В 1907 году он был назначен главным врачом общины святого Георгия, а в 1908 году по приглашению императрицы Александры Федоровны стал врачом царской семьи.

В 1917 году он остался верен императору и последовал с ним в ссылку, хотя имел возможность отказаться. В Тобольске он открыл бесплатную медицинскую практику для местных жителей. В 1918 году он был расстрелян вместе с царской семьей.

С 12 по 21 июля в Екатеринбурге проходит Международный фестиваль православной культуры "Царские дни", посвященный столетней годовщине гибели семьи последнего русского императора Николая II. Планируется, что в эти дни Екатеринбург посетит предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл. В мероприятиях также запланировано участие главы Российского императорского дома Романовых великой княгини Марии Владимировны, а также родственницы семьи Романовых Ольги Куликовской-Романовой и князя Павла Куликовского-Романова.