Патриарх Кирилл: в это тяжелое время скорблю вместе с японским народом

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате наводнений и оползней в Японии, сообщается на сайте Русской православной церкви.
Число жертв наводнения в юго-западных и центральных районах Японии возросло до 204 человек, официально числятся пропавшими без вести 23 гражданина, но при этом не удается подтвердить местонахождение и безопасность еще 54. Такие данные правительства ранее в пятницу на пресс-конференции в Токио обнародовал генеральный секретарь Ёсихидэ Суга.
Патриарх отметил, что от разгула природной стихии пострадали десятки людей, большое количество семей остались без крова, нанесен значительный ущерб инфраструктуре и экономике ряда районов Японии.
"В это тяжелое время скорблю вместе с японским народом. Возношу молитвы милосердному Господу об утешении родных, близких и друзей погибших, скорейшем выздоровлении пострадавших, о даровании сил властям и спасателям, которые трудятся над ликвидацией последствий этой катастрофы", — отметил предстоятель Русской церкви.