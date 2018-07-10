Патриарх: здание Зимней гостиницы Валаама введут в эксплуатацию в 2019 году

ВАЛААМ (Карелия), 10 июл — РИА Новости. Здание Зимней гостиницы Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря будет введено в эксплуатацию в 2019 году, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе заседания патриаршего Попечительского совета по восстановлению монастыря.

"Основная тема нашего заседания — восстановление Зимней гостиницы после пожара. Прошло уже два года после этого печального события, и сейчас в полном объеме ведутся реставрационные работы. Предполагается, что окончание реставрации будет иметь место в третьем квартале 2019 года", — сказал патриарх.

Предстоятель РПЦ отметил, что восстановление здания стало возможным благодаря включению в целевую программу. "Для финансирования этого объекта я обратился к президенту нашей страны с просьбой о включении этого памятника в федеральную целевую программу "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России", — подчеркнул патриарх.

Подробнее об уже выполненных работах членам совета рассказал наместник Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев). "В настоящее время завершены работы по реставрации кирпичной кладки фасада и восстановлены элементы, пострадавшие во время пожара. Восстановлено около тысячи кубических метров кирпичной кладки", — сообщил он.

Преподобные Сергий и Герман Валаамские поселились на острове в 1329 году. Основанный ими монастырь через два столетия стал широко известен на Руси. С 1917 по 1940 годы территория Валаама находилась в составе Финляндии. После установления на острове советской власти монастырская братия эвакуировалась в Финляндию. В декабре 1989 года первые шесть иноков начали возрождать здесь монашескую жизнь. Валаамский монастырь имеет статус ставропигиального и подчиняется непосредственно патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.

Попечительский совет создан в 2002 году по благословению Патриарха Алексия II. Целью совета является содействие восстановлению и реставрации храмов, скитов и святынь Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. Попечительский совет возглавляет председатель — патриарх Московский и всея Руси Кирилл.