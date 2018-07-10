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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"В монастыре оракулов нет": о чем не нужно просить старцев

(обновлено: 08:21 10.07.2018)
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© РИА Новости / РИА НовостиПерейти в фотобанкИеросхимонах Амвросий (Гренков) (1812-1891 годы). Свято-Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина Пустынь. Архивное фотоИеросхимонах Амвросий (Гренков) (1812-1891 годы). Свято-Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина Пустынь. Архивное фото
© РИА Новости / РИА Новости
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 МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Алексей Михеев. Во вторник Русская православная церковь вспоминает преподобного Амвросия Оптинского, знаменитого старца, к которому за советом приезжали Достоевский и Толстой. Нужно ли старчество сегодня и зачем отправляться за сотни километров в дальний монастырь, если православный храм рядом с домом, — в материале РИА Новости.

Участники Архиерейского собора РПЦ
© Фото : предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея Руси
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Достоевского встреча с отцом Амвросием так потрясла, что он описал подвижника в образе старца Зосимы в "Братьях Карамазовых". А отлученный от Церкви граф Толстой после беседы с ним сказал: "Это совсем святой человек. Поговорил с ним, и как-то легко и отрадно стало у меня на душе. Вот когда с таким человеком говоришь, то чувствуешь близость Бога". Любимое присловье старца — "жить не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение" — хотя бы раз в жизни слышал каждый православный.

Духовник патриарха

Четырнадцать старцев Свято-Введенской Оптиной пустыни прославили эту обитель на всю страну. До сих пор поклониться их мощам сюда приезжают сотни паломников. И, несмотря на один из самых строгих монастырских уставов, многие остаются здесь жить и трудиться. А предел мечтаний для приезжающих — это, конечно, возможность побеседовать со схиархимандритом Илием (Ноздриным), духовником монастырской братии и личным духовником патриарха Кирилла. В православной среде его часто называют "последним российским старцем".

Атмосферу монастыря, еще в XIX веке ставшего духовным центром России, хорошо описал один из его насельников, игумен Феодосий (Попов): "Обитель <…> цвела такой высокой нравственностью, что каждый мальчик-послушник был как старец. Я видел там в полном смысле слова земных ангелов и небесных жителей. Что это было за примерное благочиние, послушание, терпение, смиренномудрие, кротость, смирение! Оптина была школой для российского монашества".

© РИА Новости / Юрий КаверПерейти в фотобанкВид на Свято-Введенский монастырь Оптина пустынь
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Вид на Свято-Введенский монастырь Оптина пустынь

"Говорят, когда приезжаешь туда впервые, все дается легко, без особых искушений и испытаний, как будто тебя защищают молитвами все оптинские старцы разом. Так было и со мной, я настолько прониклась духом молитвы и общего делания, что не было ни раздражения, ни сокрушения — только светлые мысли, полет души и полное счастье пребывания на святой земле Оптины", — рассказывает Алена Душка, прихожанка столичного университетского храма Святой Великомученицы Татианы.

Правда, встретиться со старцем Илием не просто — не только потому, что монахи почти все время проводят в молитве и трудах, но и из-за того, что слишком многие хотят с ним пообщаться. "И это подвиг: ты должен тысячу раз подумать, готов ли услышать то, что тебе скажет старец, и последовать его совету? Ведь чаще всего ты слышишь совсем не то, что тебе хотелось бы", — продолжает Алена.

© РИА Новости / Сергей МокроусовПерейти в фотобанкСхиархимандрит, духовник братии Оптиной пустыни, личный духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, старец Илий
© РИА Новости / Сергей Мокроусов
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Схиархимандрит, духовник братии Оптиной пустыни, личный духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, старец Илий

"Не хочу в монастырь"

К духовнику Оптиной пустыни она обратилась после тяжелого развода. "Помню его морщинистые мягкие руки, как он благословил, как я задала вопрос и получила ответ, который совсем не ожидала, оставивший еще больше вопросов, чем было до того. Многие тянули к нему руки за благословением, многие хотели услышать хоть что-то, что бы облегчило их состояние или поддержало в тяготах болезни. И фигура старца показалась мне тогда подобием Христа — люди идут к нему с последней надеждой, и каждый уверен, что именно его проблема самая важная, самая насущная и должна разрешиться незамедлительно", — говорит собеседница.

Посещение кладбищ в день Радоницы
© РИА Новости / Егор Еремов
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Сегодня, спустя несколько лет, Алена считает, что найти ответ на тревожащий тебя вопрос можно в Евангелии, в трудах святых отцов или в письмах тех же оптинских старцев духовным чадам. "Сколько бы ни жило человечество, проблемы почти всегда одни и те же, поэтому не нужно думать, что твой вопрос уникален и такого, как в твоей жизни, еще ни разу не земле не было", — заключает она.

Недавно одна ее знакомая "охотилась" за старцем Илием даже в Крыму. Она объехала весь полуостров, пока не услышала, что почти всех приходящих к нему женщин тот благословляет уходить в монастырь. И пыл паломницы тут же угас, она передумала и больше не гонялась за монахом.

Мессенджер вместо разговора

В том, что современное старчество радикально отличается от древнего, когда иноки почитали какого-нибудь особо преуспевшего в молитве собрата и обращались к нему за духовными советами, убежден и иеромонах Феодорит (Сеньчуков). По его словам, сегодня люди потянулись в Оптину, не понимая, что для решения большинства мирских проблем старец вовсе не нужен. В итоге старчество из части аскетического монашеского подвига превратилось в конвейер ответов на вопросы.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкЧтение Евангелия во время Божественной литургии
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Чтение Евангелия во время Божественной литургии

"На самом деле к старцу обращаются не поэтому. К нему приходят, потому что он лучше молится. Испокон века послушник в любом монастыре отсекал свою волю и слушал старца, потому что тот передавал ему волю Божию. Можно, конечно, и к схимнику (монаху, принесшему клятву соблюдать особо строгие аскетические правила. — Прим. ред.) прийти с вопросом о семейной жизни, и он будет молиться, прося у Бога ответа на этот вопрос. Вот только от совета приходского священника в этом случае толку наверняка будет больше. А у нас зачастую путают понятия "духовник", "старец" и "оракул", — говорит священнослужитель.

Но роль старцев он вовсе не принижает. Ведь молитва обычного человека из диалога с Богом зачастую превращается в состоящий из просьб монолог. "Грубо говоря, мы Господу "пишем в мессенджер". Он либо ответит, либо просто прочитает, и если ты просишь "роллс-ройс", ты можешь однажды утром найти его у своей двери, но так и не получить ответа. А старец говорит с Богом "по телефону", поэтому их постоянно и просят что-нибудь "спросить", — объясняет отец Феодорит.

Когда монаху полезно иметь детей

В московском монастыре, где он служит, помимо духовника для братии есть специальный духовник для мирян. Отец Игорь не монах, он обычный женатый священник, и люди, не настроенные на монастырскую жизнь, как правило, идут советоваться именно к нему. По мнению отца Феодорита, это правильно. Сам он категорически отказывается заводить духовных чад.

© РИА Новости / Макс ВетровПерейти в фотобанкМитрополит Симферопольский и Крымский Лазарь возглавил "детскую" Божественную литургию в Симферополе
© РИА Новости / Макс Ветров
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Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь возглавил "детскую" Божественную литургию в Симферополе

"Некоторым проще со мной общаться, но не потому, что я "старец", а просто потому, что я говорю в определенном стиле. Например, приходит девочка со своими девичьими проблемами — а у меня две дочери, и я могу что-то понять и даже ее рассмешить", — улыбается священник.

Даже тех, кто едет за тридевять земель с, казалось бы, очень возвышенным вопросом "как спастись?", он предостерегает от попыток найти руководителя среди духовников монашеских общин. По его мнению, об этом теми же старцами и их учениками написаны сотни книг, а о том, как спастись лично тебе, человек, который видит тебя первый раз в жизни, вряд ли скажет.

Один из наиболее почитаемых старцев ХХ века, духовник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Наум, снискал любовь тысяч верующих именно тем, что давал простые ответы. "Батюшка, мне принимать монашество?" — "Принимай, милый, это путь к спасению", — говорил он. "А если человек не сможет его вынести? Или сможет, но через тридцать лет? Но людям надо удовлетворить свои желания прямо сейчас", — сетует священник.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкТроице-Сергиева лавра в городе Сергиевом Посаде Московской области
© РИА Новости / Максим Блинов
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Троице-Сергиева лавра в городе Сергиевом Посаде Московской области

Кофе с молитвой

"Мне кажется, сегодня узнать о том старчестве, которое было в России до 1917 года, можно только из писем самих старцев и воспоминаний о них.  О том, что знали Достоевский, Леонтьев и Соловьев, сейчас представления скорее бытовые, нежели духовные. Люди стремятся лишь к самому простому восприятию этого явления — через поклонение предметам, принадлежавшим когда-то старцам", — считает Алена Душка.

Репродукция фотографии Протоиерей Иоанн Кронштадтский в кругу семьи. Начало 1900-х годов. Центральный Государственный архив кино-фото-фоно-документов СССР
© РИА Новости / А. Варфоломеев
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Недавно в мемориальной квартире святого Иоанна Кронштадтского решили молоть кофе в принадлежащей подвижнику кофемолке, освящать его и продавать паломникам. Продукт пользуется большим спросом среди паломников.

"Теперь эти поездки чаще всего — простое перекладывание ответственности. Мирянину поездка к старцу полезна только в том случае, если у него есть очень серьезный духовный вопрос, ему крайне нужна молитвенная помощь и он готов беспрекословно выполнить все, что ему скажут, веря, что это позволит понять волю Божию. Для большинства это пока невозможно", — полагает отец Феодорит.

Святой Иоанн Кронштадтский
Святой Иоанн Кронштадтский
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