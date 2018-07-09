Патриарх Сербский вручил церковный орден главе Россотрудничества

БЕЛГРАД, 9 июл — РИА Новости. Деятельность Россотрудничества укрепляет многовековые отношения Сербии и России, заявил патриарх Сербский Ириней в понедельник в Российском центре науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде.

Патриарх Ириней вечером торжественно вручил главе Россотрудничества Элеоноре Митрофановой церковный орден Святой княгини Милицы — Преподобной Евгении.

"Мы глубоко благодарны госпоже Митрофановой за любовь и уважение к нашему народу, нашей культуре, к нашим многовековым отношениям между Россией и Сербией, которые она укрепляет своей деятельностью и добротой к нашему народу", — заявил патриарх Ириней.

Данная награда Сербской православной церкви (СПЦ) вручается за выдающуюся деятельность по оказанию помощи малоимущим, больным и за все виды гуманитарной и благотворительной деятельности. Патриарх отметил, что одной из важнейших заслуг Митрофановой является помощь в сохранении сербских святынь в Косово и Метохии.

"Я очень тронута, потому что такая высокая награда СПЦ, в моем понимании — за определенные заслуги в плане работы в ЮНЕСКО по координации усилий с Сербией и по отстаиванию международного права. Потому что есть резолюция 1244 ООН (об урегулировании в Косово — ред.) и ее никто не отменял. А также за работу над восстановлением храма Святого Саввы", — заявила журналистам Митрофанова.

Награждение состоялось в рамках празднования "Дня семьи, любви и верности" при участии посла России Александра Чепурина, настоятеля подворья Русской православной церкви в Сербии и протоиерея Виталия Тарасьева. В ходе мероприятия также были награждены медалями и благодарностями несколько семей, проведших в браке более 25 лет.

По поручению президента РФ Владимира Путина Россотрудничество с 2015 года является генеральным координатором работ по оформлению внутреннего убранства храма Святого Саввы Сербского. Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств, предоставляемых российскими компаниями, ведущими бизнес в Сербии. Первый вклад в размере 4 миллионов евро был выделен ПАО "Газпром нефть".

В феврале при участии главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента Сербии состоялась презентация мозаичного украшения купола храма. Завершенная композиция Вознесения Господня в куполе храма Святого Саввы в центре сербской столицы занимает площадь в 1248 квадратных метров. Над ней работали 90 российских и сербских мастеров под руководством члена Российской академии искусств, народного художника России Николая Мухина.

Собор в Белграде, посвященный основателю Сербской православной церкви святому архиепископу Сербскому Савве, был заложен в 1894 году на месте сожжения турецкими властями мощей святого в 1594 году. Строительство продолжалось на протяжении всего прошлого 100-летия со значительными перерывами.

Храм Святого Саввы Сербского является одним из крупнейших православных храмов мира с площадью пола 3650 квадратных метров и высотой с крестом 79 метров, он рассчитан на 10 тысяч человек.