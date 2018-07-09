Патриарх: Ганичев много сделал для диалога между Церковью и интеллигенцией

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным, близким и коллегам русского писателя и общественного деятеля Валерия Ганичева, отметив, в частности, его значительный вклад в "установление плодотворного диалога между Церковью и творческой интеллигенцией России".
Валерий Ганичев, бывший председателем правления Союза писателей России, заместителем главы Всемирного русского народного собора (ВРНС) и почетным членом Патриаршего совета по культуре, скончался в воскресенье на 85-м году жизни.
По словам патриарха, вся жизнь Ганичева была "самоотверженным служением Отечеству", в своих произведениях он "утверждал богозаповеданные нравственные ценности и свидетельствовал о важности сохранения православных духовных традиций".
Патриарх отметил, в частности, большой вклад Валерия Ганичева в создание и работу Всемирного русского народного собора. "Долгие годы Валерий Николаевич был его сопредседателем, и во многом благодаря его трудам Собор стал значимой общественной площадкой, объединившей людей разных социальных слоев, политических взглядов и даже религиозных убеждений в поисках путей развития нашего Отечества", — сказал глава Русской церкви.
Особое место в творчестве писателя занимало прославление подвига святого праведного Феодора Ушакова, которого он очень чтил и в подготовке канонизации которого принимал самое деятельное участие.
Отпевание Валерия Ганичева состоится во вторник, 10 июля, в храме святого благоверного князя Михаила Черниговского в Переделкине, начало в 12.30. Похоронен Ганичев будет в Переделкине.