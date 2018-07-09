Патриарх: Ганичев много сделал для диалога между Церковью и интеллигенцией

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным, близким и коллегам русского писателя и общественного деятеля Валерия Ганичева, отметив, в частности, его значительный вклад в "установление плодотворного диалога между Церковью и творческой интеллигенцией России".

Валерий Ганичев, бывший председателем правления Союза писателей России, заместителем главы Всемирного русского народного собора (ВРНС) и почетным членом Патриаршего совета по культуре, скончался в воскресенье на 85-м году жизни.

По словам патриарха, вся жизнь Ганичева была "самоотверженным служением Отечеству", в своих произведениях он "утверждал богозаповеданные нравственные ценности и свидетельствовал о важности сохранения православных духовных традиций".

"В памяти поколений он останется как настоящий патриот России, для которого забота о будущем страны и народа была главным содержанием его творческой и общественной деятельности", — говорится в обращении предстоятеля, которое публикует в понедельник сайт Русской православной церкви.

Патриарх отметил, в частности, большой вклад Валерия Ганичева в создание и работу Всемирного русского народного собора. "Долгие годы Валерий Николаевич был его сопредседателем, и во многом благодаря его трудам Собор стал значимой общественной площадкой, объединившей людей разных социальных слоев, политических взглядов и даже религиозных убеждений в поисках путей развития нашего Отечества", — сказал глава Русской церкви.

Особое место в творчестве писателя занимало прославление подвига святого праведного Феодора Ушакова, которого он очень чтил и в подготовке канонизации которого принимал самое деятельное участие.

Отпевание Валерия Ганичева состоится во вторник, 10 июля, в храме святого благоверного князя Михаила Черниговского в Переделкине, начало в 12.30. Похоронен Ганичев будет в Переделкине.