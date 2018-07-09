Патриарх Кирилл встретился с делегацией Константинопольского патриархата

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обсудил в понедельник в Москве с представителями Константинопольского патриархата вопросы сохранения межправославного единства, сообщает служба коммуникации отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

"Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей рабочей резиденции в Чистом переулке в Москве встретился с членами делегации Константинопольского патриархата митрополитами Галльским Эммануилом и Смирнским Варфоломеем. В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с проблематикой сохранения межправославного единства", — говорится в сообщении.

Со стороны Русской православной церкви во встрече также приняли участие председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион и заместитель председателя ОВЦС протоиерей Николай Балашов.

В отделе внешних церковных связей не сообщили других подробностей встречи.