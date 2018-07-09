Патриарх Кирилл встретился с делегацией Константинопольского патриархата

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обсудил в понедельник в Москве с представителями Константинопольского патриархата вопросы сохранения межправославного единства, сообщает служба коммуникации отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.
Со стороны Русской православной церкви во встрече также приняли участие председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион и заместитель председателя ОВЦС протоиерей Николай Балашов.
В отделе внешних церковных связей не сообщили других подробностей встречи.