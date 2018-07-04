Православные в День семьи опросят футбольных фанатов в Москве на тему любви

Российские болельщики на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро во время чемпионата мира по футболу

Российские болельщики на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро во время чемпионата мира по футболу

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Православная молодежь Москвы в воскресенье проведет опрос среди иностранных футбольных болельщиков на тему их приверженности традиционным семейным ценностям и поздравит гостей столицы с христианским праздником, сообщает в среду Центр православных молодежных программ во имя святого Георгия Победоносца.

"Московская молодежь 8 июля, в День семьи, любви и верности, выйдет на центральные улицы Москвы в русских национальных костюмах и поздравит жителей Москвы и болельщиков со всего мира с этим праздником. Молодые люди устроят настоящий фестиваль русской культуры в самых популярных местах футбольных фанатов со всего мира, таких как Никольская улица, Fan Fest на Воробьевых горах и других", — сообщили организаторы.

Каждый гость столицы получит красочный сувенир — открытку с описанием праздника на русском и английском языках. Также парни и девушки на разных языках проведут опрос гостей столицы на тему "Что для вас значит семья?", чтобы создать объективное представление о семье на разных континентах.

"Данная акция не только позволит рассказать всему миру, что в нашей стране существует, пожалуй, самый семейный праздник в мире, но и показать, что наша молодежь осознает важность традиционных ценностей и серьезного отношения к браку", — отмечается в пресс-релизе.

Ключевое мероприятие состоится на Никольской улице — главной точке притяжения футбольных фанатов на чемпионате мира — с 16.00 до 18.00. В числе активистов-участников акции — Объединение православных молодежных движений "Георгиевцы!".

День семьи, любви и верности, инициированный Русской православной церковь, отмечается ежегодно 8 июля.