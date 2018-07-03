Супруги-актеры Макарские расскажут о святынях России в новом телепроекте

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Популярные супруги-актеры Антон и Виктория Макарские приняли участие в съемках первого сезона телепроекта "Святыни России" — о путешествиях к отечественным памятникам культурно-религиозного наследия; Макарские будут вести программу, сообщает во вторник синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Творческая группа работает в Новгородской и Псковской областях.

"Начались съемки первого сезона телепрограммы "Святыни России", которая познакомит зрителей телеканала с уникальными памятниками религиозной истории России, объектами духовного наследия, туристическими и паломническими маршрутами в нескольких областях России", — говорится в сообщении.

Как уточнили в синодальном отделе, съемочная группа уже побывала в Великом Новгороде, где посетила Новгородский кремль и Юрьев монастырь, а также на областных объектах культурно-религиозного наследия (Валдайский Иверский Богородицкий Святоозерский монастырь, Спасо-Преображенский Антониево-Леохновский монастырь, Воскресенский кафедральный собор и храм Георгия Победоносца в городе Старая Русса). Впереди — святыни Псковской земли: Псковский кремль, Троицкий собор, Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий монастырь, а также Спасо-Преображенский Мирожский и Свято-Успенский Псково-Печерский монастыри и Талабские острова.

"Программа "Святыни России" — это масштабный проект о местах, в которых бьется русское сердце, где творилась и творится история… Это не только места поклонения, это, в первую очередь, люди — наши современники, которых это место преобразило, как преобразило когда-то всю страну", — рассказал генеральный директор телеканала "Спас" Борис Корчевников, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Кроме повествования об истории и значении для русского народа православных святынь, ведущие программы Антон и Виктория Макарские расскажут телезрителям, как самим организовать путешествие к памятникам культурно-религиозного наследия — как доехать до места, где остановиться, как построить туристический маршрут.

Проект "Святыни России" реализуется при участии Федерального агентства по туризму и Патриаршего совета по культуре. Одноименную программу на телеканале "Спас" покажут в сентябре.