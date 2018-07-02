В столичном храме Блаженной Матроны Московской открылось кафе-музей

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Кафе-музей открылось в новом храме в честь Блаженной Матроны Московской на улице Софьи Ковалевской в Москве, сообщает в понедельник пресс-служба депутата Государственной Думы РФ, куратора строительства новых храмов в столице Владимира Ресина.

Построенная церковь с пятью куполами, высотой более 43 метров, является самым крупным из уже сданных в эксплуатацию храмов в Северном административном округе. В настоящее время храм полностью готов и готовится к освящению, также ведутся работы по установке каменного резного иконостаса.

"Это один из красивейших храмовых комплексов программы (строительства новых храмов в Москве — ред.). К концу июля все работы по установке иконостаса будут завершены, к началу осени храм будет освящен", — сказал Владимир Ресин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В свою очередь, как рассказал настоятель прихода протоиерей Дмитрий Синицын, нижний и верхний храмы комплекса свяжет специальный лифт, он оборудован для людей с ограниченными возможностями и уже работает. Пользуется популярностью у прихожан и недавно открытое кафе-музей, где можно перекусить и заодно полюбоваться коллекцией предметов искусства и древнего быта.

"В нашем кафе-музее люди могут прикоснуться к истории культуры православия, которые отражают традиции быта и семейных отношений древней Руси. Такое место общения выбрано не случайно – жители близлежащих домов, зайдя в наше кафе, имеют возможность приобщиться к жизни прихода", — рассказал настоятель.