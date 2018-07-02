Митрополит Иларион: в век научного прогресса люди не стали менее суеверными

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. В "век научно-технического прогресса" люди не стали менее суеверными, считает председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"То, что мы читали в Евангелиях о бесовском мире, который окружает человека, актуально и сегодня. И удивительным образом современные люди в век так называемого научно-технического прогресса вовсе не стали менее суеверными", — сказал митрополит Иларион в проповеди после Божественной литургии в столичном храме в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" на Большой Ордынке.
По его словам, бесы могут действовать на человека через грехи, через дурные привычки, а также, например, "через всякого рода оккультизм": "если люди поддаются на соблазн пойти к какому-нибудь "целителю" или к экстрасенсу, или тому, кто говорит, что, мол, на тебе порча, но если будешь ко мне приходить, будешь денежки платить, то я с тебя ее сниму; или к "ведунье", которая сулит женщине вернуть мужа, если та будет ходить к ней, читать всякие заклинания".
"К сожалению, люди маловерные, суеверные поддаются на эти посулы, платят большие деньги, разоряются, разрушают собственную психику и, кроме того, через эти дела открывают доступ бесам в свою душу. А потом, когда бесы приходят и вселяются, люди не знают, как от них избавиться", — сказал Иларион.
Как отметил глава ОВЦС, борьба, которую Церковь ведет на протяжении веков с суевериями, с "ведьмами", "колдунами" и другими подобными явлениями, "направлена на спасение человеческой души, на то, чтобы защитить ее от вторжения демонской силы и не допустить внутрь легион демонов".