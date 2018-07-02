Летний отдых для детей организуют в 100 мечетях Татарстана

Мужчина с детьми после намаза на берегу озера Кабан у мечети Аль-Марджани в день празднования Курбан-Байрама в Казани

Мужчина с детьми после намаза на берегу озера Кабан у мечети Аль-Марджани в день празднования Курбан-Байрама в Казани

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. В мечетях Татарстана стартуют традиционные летние мероприятия для детей и подростков в рамках обучения религии и религиозного воспитания, сообщили в Духовном управлении мусульман республики.

"Для нас очень важно приобщить наших детей к основам ислама и здоровому образу жизни в каникулярное время. Не всегда и не всем удается купить путевки или же они приобретены на другое время. Поэтому, если у них есть возможность, скажу, что двери наших мечетей и медресе открыты для всех желающих", — рассказал в понедельник РИА Новости муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

По словам религиозного деятеля, ежедневно с самого раннего утра и до вечера опытные преподаватели и воспитатели будут учить детей азам религиозного воспитания не только в Казани, но и других городах, где действуют мухтасибаты (местные религиозные организации) духовного управления.

"Несомненно, мы не ограничим отдых только уроками на исламскую тему. Активные игры на свежем воздухе, викторины и конкурсы, походы на лоно на природы, широкая культурная и просветительская программа – вот неполный перечень того, что мы можем предложить. Всем записавшимся предлагается качественное трехразовое питание", — пояснил Самигуллин.

Он также добавил, что детский отдых адресован для мальчиков и девочек в возрасте 6-15 лет.