Европейские раввины призвали к защите прав женщин в еврейских общинах

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Совет раввинов Европы призвал еврейские общины континента соблюдать права женщин, заявив, что принятый в Израиле закон об иудейских разводах поспособствует этому.

В конце июня Кнессет принял законопроект, запрещающий мужчинам-евреям отказывать своим женам в праве развода за пределами страны. Таких женщин в иудейской традиции называют агунот – "прикованные к своим мужьям женщины". Дело в том, что иудейский закон не разрешает женщине разводиться со своим мужем без его согласия. Теперь, если мужчина запрещает давать гет (развод), несмотря на постановление местного раввинского суда, то его заключат под стражу при въезде в Израиль.

"Принятие закона об агунот — это огромное достижение, и мы невероятно гордимся тем, что эта инициатива теперь закреплена в израильском законодательстве. Закон даст надежду на новую счастливую жизнь женщинам, которые находятся в оковах неблагополучного брака. На самом деле, отказ мужчин дать жене гет (развод) — это форма домашнего насилия, и еврейская община должна делать все, чтобы защитить женщин", — отметил глава Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.

Ранее, как отметили в Совете раввинов Европы (СРЕ), запрет на отказ в разводе распространялся только на евреев, проживающих на территории Израиля. Теперь же новый закон, инициированный СРЕ, расширяет юрисдикцию израильского раввината. Теперь она должна распространяться на еврейские браки по всему миру. Таким образом, закон "сможет оказать давление на мужей и позволит европейским и американским еврейкам, ставшим агунот, получить развод и начать новую жизнь, в том числе снова выйти замуж".