Российская еврейская община призвала общество вместе бороться с наркоманией

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода во вторник, когда во всем мире отмечается день борьбы с наркоманией, призвал все общественные и религиозные организации объединить усилия и направить их на борьбу с проблемой.

"В современном обществе очень много говорят о проблеме наркомании и о том, как трудно самостоятельно побороть этот страшный недуг. Людям, которые к нам обращаются, мы стараемся оказать моральную поддержку, вернуть им нравственные ориентиры, помочь заново полюбить жизнь и увидеть в ней смысл", — привели слова главы ФЕОР в пресс-службе организации.

Там отметили, что при ФЕОР действует антинаркотическая программа, которая не ограничена только медицинской и психологической помощью. "Мы стараемся помочь людям восстановиться духовно, заново осознать систему ценностей, которая всегда оказывается сломана у людей, столкнувшихся с этой проблемой. Считаем, что очень важно сегодня разным общественным, религиозным и государственным структурам объединять усилия на благо развития здорового российского общества", — подчеркнул Борода.

С 2014 года федерация провела около 60 профилактических лекций, в том числе для молодежи в школах и институтах. Их посетили около 1,8 тысячи человек. В консультационном центре антинаркотической программы прошло порядка 1 тысячи консультаций, около 65 семей получили содействие в прохождении социальной реабилитации. В российских регионах ФЕОР организовала более 20 семинаров-тренингов для представителей социальных профессий, служащих правоохранительных органов и исправительных учреждений. В мероприятиях приняли участие порядка 1 тысячи специалистов, программа дважды удостаивалась победы в конкурсах президентских гранатов.