Скандальный закон о Холокосте пока не применяется, заявили в Варшаве

ВАРШАВА, 22 июн – РИА Новости. Скандальный закон о Холокосте в Польше пока не применяется, сообщил прокурор Института национальной памяти Роберт Яницкий.

1 марта в Польше вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. Одновременно с подписанием президент страны Анджей Дуда направил этот закон на рассмотрение Конституционного суда.

"Ни по одному из дел не было принято решение о начале расследования. По 16 заявлениям принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела", — цитирует Яницкого портал Onet.

По данным издания, в прокуратуру уже поступило 81 заявление о подобных фактах, но ни одно дело заведено не было.

Прокурор, в свою очередь, рассказал, что заявления касаются публикаций в СМИ, фильмов, записей в интернете, которые содержат формулировки "польские концлагеря", "польские лагеря смерти", "польский Холокост", "польские еврейские гетто".

По данным прокурора, с заявлениями в прокуратуру обращаются граждане не только Польши, но и других стран, а некоторые из тех, кто протестует против положений закона о Холокосте, обратились с заявлениями на самих себя.

В соответствии с новым законом наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание законом вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами. Согласно закону, наказание ждет тех, кто "публично, вопреки фактам, отрицает" перечисленные в нем преступления.