БЕЙРУТ, 21 июн — РИА Новости. Управление культурного наследия и музеев Сирии завершает составление полного списка украденных и вывезенных за пределы САР артефактов, перечень будет передан в ЮНЕСКО и Интерпол с целью их розыска и скорейшего возвращения, сообщил сирийскому национальному агентству САНА директор управления Махмуд Хамуд.

По словам Хамуда, продолжается взаимодействие с международными организациями по охране мирового культурного наследия с целью возвращения всех украденных террористами артефактов за годы войны.

Директор культурного наследия САР отметил, что, по последним данным, террористы разграбили древний иудейский храм в городе Джоубар в Восточной Гуте и вывезли артефакты в Турцию. По данным одного из западных агентств, артефакты из Храма в Джоубар, включая рукописи из древней Торы, были вывезены, предположительно, в 2013 году, когда Восточную Гуту захватили террористы. Так же из храма были похищены предметы исторической ценности, большинство которых расписаны на иврите и рукописные копии Ветхого Завета.

"После побед сирийской армии и освобождения района Джоубар стало возможным найти и извлечь древние предметы, принадлежащие храму, которые были спрятаны в подвалах ряда домов с целью дальнейшего их вывоза за границу в интересах оккупантов (Израиля) через турецких посредников. Все предметы были доставлены в государственный музей Дамаска, где будут проведены необходимые восстановительные работы", — цитирует слова Хамуда сирийское агентство.

Иудейский храм в Джоубар — "Элияго-а-Нави" по приданию был основан Ильей-пророком и несколько веков считался центром еврейской общины в Дамаске. По последним данным, в ходе сирийского конфликта храм был полностью уничтожен.

Пример разграбления иудейского храма в Джоубар далеко не единственный за годы войны в Сирии. По словам Хамуда, террористам удалось вывести за пределы Сирии множество предметов культурного наследия страны, которые международные организации в координации с Сирией должны вернуть как можно скорее.