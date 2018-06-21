Уникальный храм на юге Египта оказался старше почти на две тысячи лет

КАИР, 21 июн — РИА Новости. Последние археологические исследования в районе древнего храмового комплекса города Ком-Омбо в 50 километрах от Асуана на юге Египта свидетельствуют о том, что существующее строение храма стоит на месте более ранней постройки, возраст которой составляет 3,7 тысячи лет, сообщил египетской газете "Йоум7" руководитель департамента памятников древности Ком-Омбо Ахмед Сейид.

По его словам, новые данные о храме были получены в ходе работ по борьбе с грунтовыми водами в Ком-Омбо. "Возраст храма не 2 тысячи лет, как считалось до сих пор, а более 3,7 тысячи лет. Возраст наиболее древней постройки можно отнести к эпохе Нового царства (примерно 1550 – 1069 года до новой эры) и правлению 18 династии фараонов (1550 – 1292 года до новой эры)", — сообщил Ахмед Сейид. Он добавил, что раскопки в самом городе дают основание считать, что люди селились на территории Ком-Омбо еще раньше — в эпоху Древнего и Среднего царств (примерно 2778 – 1785 года до новой эры).

Ахмед Сейид рассказал, что в числе последних интересных находок, сделанных в районе храма Ком-Омбо, ученые особо выделяют фрагменты памятников фараону Рамзесу Второму, Тутмосу Третьему, императору Марку Аврелию.

Считается, что храм в Ком-Омбо был построен в годы правления Птолемея VI (180 – 145 года до новой эры). Полностью храм был завершен только во II – III веках новой эры.