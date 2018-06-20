Рособрнадзор запретил прием в Евроазиатскую богословскую семинарию

Абитуриентка подает документы на собеседовании с сотрудницей приемной комиссии

Абитуриентка подает документы на собеседовании с сотрудницей приемной комиссии

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Рособрнадзор запретил прием студентов в Евроазиатскую богословскую семинарию, а также лишил аккредитации Тверской институт экологии и права, сообщила пресс-служба ведомства.

"За неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в Религиозную ОО ВО Евроазиатскую богословскую семинарию Ассоциации христиан веры евангельской "Церковь Божия", — говорится в сообщении.

Ведомство также лишило государственной аккредитации "Тверской институт экологии и права" и приостановило действие лицензии на осуществление образовательной деятельности "Московского института психологии".