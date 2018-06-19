Мечети использовали для оповещения об аварии на газопроводе в Дагестане

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Жителей 14 населенных пунктов Хасавюртовского района Дагестана оповестили об аварии на газопроводе через минареты мечетей и местное телевидение, сообщает республиканский главк МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что в результате порыва газопровода диаметром 200 миллиметров нарушено снабжение газом 14 населенных пунктов, в которых проживают более 29 тысяч человек. Всего без газоснабжения остались свыше 5 тысяч жилых домов и 27 социально значимых объектов.

"Оповещение населения было проведено через минареты мечетей и местное телевидение", — говорится в сообщении.

По данным МЧС республики, утечка газа была обнаружена при обходе надземного газопровода в 1 километре от населенного пункта Цияб-Ичичаул.

"Авария локализована путем закрытия задвижки. Собственник газопровода — МО Хасавюртовский район (обслуживается по договору аренды). Аварийно-восстановительные работы будет проводить ЭГС Хасавюртовский район", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в зону отключения попали 14 населенных пунктов: Архида, Адильотар, Бамматюрт, Кандаураул, Кадыротар, Казмаул, Колоб, Куруш, Новососитли, Сулевкент, Сивух, Тутлар, Шагада и Цияб Ичичали.