В Лондоне в годовщину нападения у мечети прошла траурная церемония

ЛОНДОН, 19 июн — РИА Новости, Мария Табак. Британцы в годовщину нападения на мусульман в лондонском районе Финсбери-парк почтили минутой молчания память погибшего Макрама Али.

Мэр Лондона Садик Хан, министр внутренних дел Саджид Джавид, а также родственники Али во вторник утром присутствовали на мемориальном мероприятии в ратуше района Излингтон. Минута молчания прошла там, а также в ряде правительственных зданий, в 9.30 утра (11.30 мск).

В 2017 году в Великобритании произошло пять терактов, и нападение у мечети в Финсбери-парке было единственным, которое не было совершено радикальным исламистом. 19 июня 48-летний Даррен Осборн сознательно направил машину в толпу мусульман, возвращавшихся с ночной молитвы. В результате теракта погиб 51-летний Макрам Али, еще 10 человек получили ранения.

В феврале 2018 года Осборн был приговорен к пожизненному тюремному заключению.