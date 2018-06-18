Далай-лама рассказал, как можно остановить истребление животных

РИГА, 18 июн — РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама XIV заявил, что предпочтет издание книги об альтруизме кормлению тысячи птиц, потому что миллионы живых существ на земле будут спасены, когда человечество станет более сострадательным.

"Я служу семи миллиардам людей и стремлюсь к тому, чтобы сделать человечество более сострадательным и мирным. Тогда будет положен конец и убийствам животных, в том числе рыб, которых сейчас истребляют миллионами", — сказал Далай-лама отвечая на вопросы российских буддистов в ходе духовных учений в Риге.

На вопрос, что он предпочтет – накормить тысячу голодных птиц или на те же средства издать трактат буддийского наставника VIII века Шантидевы "Путь бодхисаттвы" об альтруизме, — Далай-лама ответил: "Книгу". "Потому что именно мы, люди, сегодня создаем больше всего трудностей для других живых существ. И очень важно, чтобы люди это осознали и изменились", — пояснил духовный лидер.

По его словам, буддисты молятся обо всех живых существах, в том числе обитающих в других галактиках. "Но только для существ этой планеты мы можем реально что-то сделать. Причем преимущественно только для людей. Не для насекомых, например, хотя абсолютно все живые существа, и насекомые в том числе, хотят избежать страданий и обрести счастье. Почему? Потому что мы, люди, — единая человеческая семья, мы похожи, у нас одинаковый мозг, и наши интеллектуальные способности позволяют нам совершенствоваться и помогать другим", — отметил Далай-лама.

На учения Далай-ламы в рижском зале "Сконто" собрались около 4,5 тысяч верующих и интересующихся буддизмом, преимущественно из России. Организаторами учений выступают общество "Сохраним Тибет" (Рига), фонд "Сохраним Тибет" (Москва) и Центр тибетской культуры и информации (Москва).