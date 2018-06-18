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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Далай-лама рассказал, как обуздать эмоции

19:1418.06.2018
(обновлено: 19:30 18.06.2018)
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© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама на встрече с российскими учеными в главном храме в Дхарамсале. Архивное фотоДалай-лама на встрече с российскими учеными в главном храме в Дхарамсале. Архивное фото
© РИА Новости / Ольга Липич

РИГА, 18 июн — РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама XIV призвал активнее распространять общечеловеческие ценности, в том числе при помощи науки и образования, чтобы помочь людям "обуздать эмоции" и достичь "покоя ума".

"Очень важно говорить людям об общих для всех ценностях (к состраданию и любви призывают все религии и светская этика). И тем самым мы будем помогать людям достигать покоя ума", — заявил Далай-лама в Риге на учениях для верующих и интересующихся буддизмом из России и стран Балтии.

С опорой на интеллект

Далай-лама. Архивное фото
© РИА Новости / Ольга Липич
Далай-лама поделился секретом счастья
Всемирно известный буддийский духовный лидер отметил, что буддизм, как и все религиозные традиции, вдохновляет людей практиковать сострадание, любовь и альтруизм. Без этого невозможно достичь нирваны — освобождения и долгосрочного счастья.

"Но это нужно делать, опираясь на интеллект. И вначале надо успокоиться. Если наш ум необуздан, недисциплинирован, то мы будем несчастны. Надо обуздать эмоции, поставить ум под контроль", — сказал Далай-лама.

Факторы, нарушающие "покой ума" и дисциплину, буддисты называют "омрачениями" ("клешами"). Практики их преодоления — однонаправленное сосредоточение ("шаматха") и аналитическая медитация ("випашьяна").

С почтением к нищим и сиделкам 

Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Алексеева
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Далай-лама разъяснит буддистам из России и Балтии трактат "Алмазная сутра"
Ступени на пути к "покою ума" — добродетельные поступки, создающие причины для благих перерождений, "мудрость постижения пустоты", избавление от цепляния за якобы независимо и объективно существующее "я" и от себялюбия. Следует отказаться также от алкоголя, нечестных заработков, причинения вреда другим.

Кроме того, Далай-лама призывает подавать милостыню "с должным почтением просящему", почитать родителей и всех, кто этого достоин. Особо он выделил сиделок, ухаживающих за больным.

"Такое поведение принесет вам добрые плоды уже в нынешней жизни – у вас будет больше друзей", — улыбнулся буддийский наставник.

С верой в науку 

Отвечая на вопросы о методах распространения общечеловеческих ценностей, а также сохранения и развития буддийской традиции, особенно в России, Далай-лама сделал акцент на науке и системе образования.

Перевернутый мир. Джомсом-трек, Непал
© Фото из личного архива Игоря Уткина
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Ученые, отметил он, уже доказали вред "необузданного ума", разрушительное воздействие гнева, зависти, страха и других негативных эмоций на иммунную систему и здоровье человека в целом. И пришли к выводу о пользе медитации. Кроме того, у теории относительности Эйнштейна и квантовой физики оказалось много общего с буддийским учением о пустотности и отсутствии какого бы то ни было независимого "я".

"Более 2 тысяч лет назад буддизм пришел к тому, что все явления существуют лишь на относительном уровне. Они не таковы, какими они нам кажутся. И от более ранних философских школ Индии буддизм отличает воззрение бессамостности, анатмана — нет объективно и независимо существующего "я", — добавил Далай-лама.

С надеждой на образование

По словам Далай-ламы, актуальная задача — продолжать научные изыскания в этом направлении и доносить полученные знания до широкой общественности. Поэтому духовный лидер намерен развивать контакты с ведущими российскими учеными (нейробиологами, генетиками, философами, психологами), с которыми он встречался в Индии уже дважды за год. Также Далай-лама прилагает усилия к тому, чтобы во всем мире в школах преподавали "гигиену эмоций" и этику.

Мужчина убирает кошелек. Архивное фото
© Fotolia / Tomasz Zajda
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"Сегодня особенно важны те аспекты буддийского учения, которые объясняют, как проводить гигиену эмоций и достигать покоя ума. К этому надо относиться не как к религиозному вопросу, а как к предмету аналитических исследований… И в буддийских регионах России (Туве, Бурятии, Калмыкии) я посоветовал бы такой подход — превратить эти аспекты буддизма в предмет академического изучения", — подчеркнул Далай-лама в беседе с российскими буддистами.

На учения Далай-ламы в рижском зале "Сконто" собрались около 4,5 тысяч верующих и интересующихся буддизмом, преимущественно из России. Организаторами учений выступают общество "Сохраним Тибет" (Рига), фонд "Сохраним Тибет" (Москва) и Центр тибетской культуры и информации (Москва).

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