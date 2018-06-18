Далай-лама рассказал, как обуздать эмоции

РИГА, 18 июн — РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама XIV призвал активнее распространять общечеловеческие ценности, в том числе при помощи науки и образования, чтобы помочь людям "обуздать эмоции" и достичь "покоя ума".
"Очень важно говорить людям об общих для всех ценностях (к состраданию и любви призывают все религии и светская этика). И тем самым мы будем помогать людям достигать покоя ума", — заявил Далай-лама в Риге на учениях для верующих и интересующихся буддизмом из России и стран Балтии.
С опорой на интеллект
"Но это нужно делать, опираясь на интеллект. И вначале надо успокоиться. Если наш ум необуздан, недисциплинирован, то мы будем несчастны. Надо обуздать эмоции, поставить ум под контроль", — сказал Далай-лама.
Факторы, нарушающие "покой ума" и дисциплину, буддисты называют "омрачениями" ("клешами"). Практики их преодоления — однонаправленное сосредоточение ("шаматха") и аналитическая медитация ("випашьяна").
С почтением к нищим и сиделкам
Кроме того, Далай-лама призывает подавать милостыню "с должным почтением просящему", почитать родителей и всех, кто этого достоин. Особо он выделил сиделок, ухаживающих за больным.
"Такое поведение принесет вам добрые плоды уже в нынешней жизни – у вас будет больше друзей", — улыбнулся буддийский наставник.
С верой в науку
Отвечая на вопросы о методах распространения общечеловеческих ценностей, а также сохранения и развития буддийской традиции, особенно в России, Далай-лама сделал акцент на науке и системе образования.
"Более 2 тысяч лет назад буддизм пришел к тому, что все явления существуют лишь на относительном уровне. Они не таковы, какими они нам кажутся. И от более ранних философских школ Индии буддизм отличает воззрение бессамостности, анатмана — нет объективно и независимо существующего "я", — добавил Далай-лама.
С надеждой на образование
По словам Далай-ламы, актуальная задача — продолжать научные изыскания в этом направлении и доносить полученные знания до широкой общественности. Поэтому духовный лидер намерен развивать контакты с ведущими российскими учеными (нейробиологами, генетиками, философами, психологами), с которыми он встречался в Индии уже дважды за год. Также Далай-лама прилагает усилия к тому, чтобы во всем мире в школах преподавали "гигиену эмоций" и этику.
На учения Далай-ламы в рижском зале "Сконто" собрались около 4,5 тысяч верующих и интересующихся буддизмом, преимущественно из России. Организаторами учений выступают общество "Сохраним Тибет" (Рига), фонд "Сохраним Тибет" (Москва) и Центр тибетской культуры и информации (Москва).