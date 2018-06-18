С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в понедельник отложил на 6 августа рассмотрение иска городского комитета имущественных отношений (КИО) к Санкт-Петербургскому УФАС России, которое выявило нарушение этим ведомством закона о защите конкуренции при передаче РПЦ зданий Сампсониевского собора, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

"Об отложении судебного разбирательства. Дата и время судебного заседания 6.08.2018 11.30 мск", — сообщается в карточке дела, где не уточняется причина переноса слушаний.

Согласно материалам дела, причиной судебного разбирательства стало решение УФАС, вынесенное в марте 2018 года по делу о нарушениях закона о защите конкуренции при передаче Сампсониевского собора в безвозмездное пользование РПЦ. Как сообщалось ранее, согласно этому решению УФАС, комитет имущественных отношений признан нарушившим антимонопольное законодательство, поскольку, по оценке УФАС, городское имущественное ведомство не имело правовых оснований для заключения с епархией договора безвозмездного пользования объектов Сампсониевского собора.

Ранее в ноябре 2017 года УФАС, куда обратился депутат городского парламента Максим Резник, сообщало о выявлении признаков нарушения закона о защите конкуренции при передаче Сампсониевского собора в безвозмездное пользование РПЦ. Как следует из заявления Резника, с просьбой о передаче Сампсониевского собора РПЦ к городским властям обратилась Санкт-Петербургская епархия РПЦ. Комитет имущественных отношений издал распоряжение об использовании собора епархией, однако сам договор о передаче в безвозмездное пользование был заключен с другим юридическим лицом — приходом Сампсониевского собора, уточняло тогда УФАС.

Согласно разъяснениям комитета имущественных отношений, договор безвозмездного пользования в отношении нежилого фонда Сампсониевского собора (собор, колокольня, часовня и юбилейный домик) был заключен на основании распоряжения КИО от 26 августа 2016 года с Санкт-Петербургской епархией РПЦ, которая и подавала соответствующую заявку. При этом договоры о пользовании музейными предметами заключались не городским имущественным ведомством, а государственным музеем-памятником "Исаакиевский собор", и они, по утверждению КИО, подписаны с приходом Сампсониевского собора как с его фактическим пользователем.

В октябре 2017 года Резник опубликовал ответ КСП на свой запрос с требованием проверить законность передачи РПЦ Сампсониевского собора в Петербурге, который раньше принадлежал музею "Исаакиевский собор". Согласно тексту письма из КСП, договор на музейные предметы, находящиеся в собственности Санкт-Петербурга, заключенный между ГМП "Исаакиевский собор" и приходом Сампсониевского собора, не утвержден министерством культуры РФ. Резник сделал вывод, что "контрольно-счетные органы выявили грубые нарушения при передаче Сампсониевского Собора РПЦ", и заявил, что будет настаивать на глубокой и комплексной проверке в 2018 году. В ответ КСП сообщила, что вопрос правомерности передачи музейных экспонатов Сампсониевского собора в ведение РПЦ требует отдельной проверки.

Собор был официально передан в пользование Санкт-Петербургской епархии в феврале 2017 года.