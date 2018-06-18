Поклонный крест установили на берегу озера, где 5 лет назад упал метеорит

ЧЕЛЯБИНСК, 18 июн – РИА Новости. Поклонный крест установили на берегу озера Чебаркуль в Челябинской области, где пять лет назад был найден фрагмент упавшего метеорита, сообщает местный храм Преображения господня.

Крест был установлен по просьбе местных жителей, которые считают, что таким образом будут защищены от несчастий.

Метеорит упал в озеро Чебаркуль 15 февраля 2013 года, свидетелями его появления в небе в виде огненной вспышки стали жители Челябинской области и близлежащих регионов. Фрагменты метеорита находили ученые и местные жители в окрестностях Чебаркуля, но самый большой фрагмент – более 600 килограммов – был поднят из озера.

"…На берегу озера Чебаркуль был установлен поклонный крест. Чин освящения новосооруженного креста совершил настоятель храма Преображения Господня протоиерей Димитрий Егоров. Ему сослужили священники Чебаркуля: иерей Роман Ковригин и иерей Константин Притчин", — говорится в сообщении, размещенном на страничке храма Вконтакте.

Как отметил протоиерей Димитрий Егоров, поклонный крест – это символ того, что "мы вверяем нашу жизнь в руки Божии".

На размещенных в соцсети фотографиях видно, что на кресте есть надпись – "Спаси и сохрани". В мероприятии приняли участие десятки местных жителей.