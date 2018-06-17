Патриарх Кирилл оценил работу Вологодского центра помощи детям

ВОЛОГДА, 17 июн — РИА Новости. Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл во время визита в Вологду встретился с детьми, оставшимися без попечения родителей, и назвал увеличение числа приемных семей одним из главных своих интересов.

За время существования Вологодского центра помощи детям, оставшимся без родительской заботы, 226 воспитанников устроены в семьи, из них 70 возвращены в кровную семью. С центром активно сотрудничает Русская православная церковь — так, два стационара окормляются Свято-Никольским храмом на Глинках и Покровским храмом на Козлене. Была начата совместная реализация проекта "Призреть сироту — христианский долг каждого!" по привлечению вологодских храмов к проблеме сиротства детей и помощи в их семейном устройстве.

"Я придаю очень большое значение программам усыновления и удочерения. У детей обязательно должна быть семья! Если не сложилось так, если получилось, что ребенок лишился своей семьи, то задача общества и добрых людей заключается в том, чтобы помочь ему ее обрести. И мы знаем, как иногда новые родители становятся совсем близкими родными, дети считают их родными папой и мамой. Дети из приемных семей часто достигали больших высот и в политике, и в науке, и в военном деле; способность нашего общества помогать детям, которые по тем или иным обстоятельствам лишились родителей, является очень важным показателем нравственного состояния общества. Достаточно же просто спросить: "Как у вас с сиротами?", и ответ на этот вопрос сразу все покажет", — сказал детям патриарх Кирилл.

В 2016 году воспитанники центра и дети из воскресной школы при Свято-Андреевском храме вместе отдыхали в школе путешественников Федора Конюхова в городе Тотьме.

"Я хочу вас поддержать. Господь так распорядился, что у вас непростой жизненный путь. Вы столкнулись с такими трудностями, с которыми большинство детей не сталкивается. Господь проводит через эти испытания, а из них всего два выхода: либо человек становится очень сильным, либо ломается. Дай Бог, чтобы вы все стали очень сильными. А чтобы было легче идти по этому пути, храните веру в Бога в сердце. С Богом можно пройти через любые испытания. Он всегда рядом, протягивает руку и спасает, как святитель Николай спасал утопающих моряков; он будет украшать вашу жизнь и наполнять ее смыслом, положительными эмоциями и при помощи тех, кто о вас заботится, делать ваше детство счастливым", — продолжил предстоятель Русской церкви.

Он подарил детям подарки: книги, иконы и сладости, а также рассказал о своей поездке в Ферапонтов монастырь, в котором сохранились уникальные фрески работы Дионисия. По словам патриарха Кирилла, одним из главных впечатлений для него стала возможность пообщаться с простыми верующими.

С октября 2017 года в Вологодской области начал работу экспериментальный проект "Право вновь стать родителем!". Его партнером является Вологодская митрополия. Проект ставит своей целью поддержку кровных родителей при восстановлении родительских прав и сопровождение восстановленной кровной семьи с целью предотвращения вторичного социального сиротства.