ЧЕРЕПОВЕЦ, 16 июн — РИА Новости. Предстоятель Русской православной церкви в субботу освятил закладной камень часовни святой Екатерины на территории АО "Апатит", где находится самое крупное в стране производство аммиака.
"Сегодня никто не принуждает нас отказываться от Бога, но мы часто сами делаем это, устремляясь к другим ценностями и целям. Но нередко, если мы заболеваем, чувствуем ограниченность своих возможностей, тогда из глубины своих сердец мы к Богу взываем. Чтобы не было таких тяжелых обстоятельств. Мы должны научиться жить с ним на протяжении всей жизни. Благодарить его за каждый день, за здоровье наших родных и близких, за это небо голубое, за работу, которая у нас есть, за друзей, которых нам Бог посылает, за процветающую страну нашу. Дай Бог, чтобы такая подлинная религиозность стала частью нашей народной жизни, и тогда несомненно многое изменится к лучшему", — сказал патриарх Кирилл, обращаясь к рабочим предприятия.
Часовня будет построена в старорусском стиле — как деревянные храмы Кижского архипелага, ее увенчают пять куполов. Помещение рассчитано на 50 человек. Это третий храм на предприятиях группы "ФосАгро" в Череповце.