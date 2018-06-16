Далай-лама призвал Трампа и других мировых лидеров не поддаваться эмоциям

РИГА, 16 июн — РИА Новости, Ольга Липич. Президент США Дональд Трамп и другие мировые лидеры должны меньше руководствоваться эмоциями и материалистическими ценностями и больше думать о взаимозависимости всех 7 миллиардов людей на Земле, чтобы прекратить конфликты в мире, заявил Далай-лама XIV в субботу на пресс-конференции в Риге в рамках учений для буддистов России и Балтии.

"Очень много эмоций и мало разумного анализа. В том числе в действиях политических лидеров, даже у американского президента. И слишком много материализма в мире, в современной культуре, в системе образования", — сказал Далай-лама, отвечая на вопрос, почему, невзирая на его призывы, конфликты в мире не прекращаются.

По его словам, необходимо изменить систему образования — переориентировать ее с материальных ценностей на духовные, на достижение каждым человеком, прежде всего, внутреннего мира, покоя ума. "Чтобы в мире воцарился мир, нужно вначале построить мир в душе", — пояснил на учениях духовный лидер. А чтобы человек обладал "здоровым умом и здоровым телом", современное образование должно помогать ему преодолевать злость, зависть, страх и другие негативные эмоции. Ведь эмоции искажают картину реальности, мешают ее правильному видению и принятию взвешенных решений.

"Люди разных национальностей и вероисповеданий должны осознать себя частью единой семимиллиардной человеческой семьи, в которой счастье каждого так или иначе зависит от благополучия остальных", — подчеркнул духовный лидер буддистов.

Далай-лама также отметил особую роль женщин, их материнской любви, доброты и способности к глубокому сопереживанию в развитии сострадания в современном мире.

На учения Далай-ламы в рижском зале "Сконто" собрались около 4,5 тысячи верующих и интересующихся буддизмом, преимущественно из России. Организаторами учений выступают общество "Сохраним Тибет" (Рига), фонд "Сохраним Тибет" (Москва) и Центр тибетской культуры и информации (Москва).