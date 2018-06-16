Далай-лама разъяснит буддистам из России и Балтии трактат "Алмазная сутра"

РИГА, 16 июн – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама XIV проведет в Риге 16-18 июня духовные учения для буддистов России и стран Балтии, в ходе которых объяснит содержание одного из главных буддийских трактатов – Алмазной сутры, расскажет о правильном понимании взаимозависимости, даст верующим "посвящение тысячерукого Авалокитешвары" и ответит на вопросы всех интересующихся буддизмом.

Алмазная сутра

"Нынешние учения можно смело назвать выдающимися, поскольку Его Святейшество будет разъяснять одно из величайших сочинений буддизма – Алмазную сутру", — сказал РИА Новости представитель Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.

"Эта сутра есть практически в каждой семье верующих буддистов, живущих в Монголии, Бурятии, Калмыкии и Туве. Нам важно изучать и стараться глубже понять этот важный текст, а не просто хранить его на алтаре. Кроме того, надо отметить, что Его Святейшество Далай-лама очень редко дает комментарии именно по этой сутре", — добавил он.

Алмазная сутра (на санскрите "Ваджраччхедика", в буквальном переводе "Рассекающая как ваджра") была записана в первых веках нашей эры и посвящена совершенству мудрости (праджняпарамите). Ее содержание связано с постижением пустоты и взаимозависимости всех явлений.

Взаимозависимость

Второе сочинение, которое ляжет в основу учений – "Восхваление взаимозависимого происхождения" известного буддийского мыслителя Чже Цонкапы XIV-XVвеков, основателя тибетской школы Гелуг, распространенной и в России.

"Удивительно, насколько актуально сегодня это произведение, написанное много веков назад. Говорим ли мы о политике, экономике или личной жизни, совершенно очевидно, что наши благополучие и счастье в современном мире всецело зависят от других. Поэтому понимать взаимозависимость всего существующего чрезвычайно важно", — сказал Тэло Тулку Ринпоче.

Манджури и Авалокитешвара

Далай-лама также дарует участникам учений "благословление Манджушри" (в переводе это имя означает "мягкое великолепие") — одного из излюбленных в тибетском буддизме божеств. Считается, что он воплощает мудрость всех будд, помогает развитию интеллектуальных способностей, в частности, красноречия, и освоению новых знаний.

"Наши учения проходят в июне, когда многие школьники и студенты сдают выпускные и вступительные экзамены, и мне кажется, что это очень подходящее время для такой церемонии", — полагает верховный лама Калмыкии.

В заключительный день духовных практик Далай-лама даст верующим "посвящение тысячерукого Авалокитешвары" — Будды сострадания. "Таким образом у участников учений появится возможность объединить два важнейших аспекта духовного пути – мудрость и сострадание, без которых невозможно достижение полного пробуждения", — пояснил Тэло Тулку Ринпоче.

Ученики и организаторы

Традиционно на учения всемирно известного лидера тибетского буддизма в Риге соберутся около 4,5 тысяч человек, преимущественно из России, а также из стран Балтии. Кроме того, ожидаются гости из США, стран Западной Европы и Азии.

Синхронный перевод будет осуществляться на латышский, русский, английский и немецкий языки. Организаторы обещают также прямую трансляцию на нескольких языках в интернете.

Впервые такие учения в столице Латвии состоялись в мае 2014 года — после того как во время визита Далай-ламы в Латвию в 2013 году на встрече с россиянами одна женщина попросила его даровать учения в этой стране, поскольку жителям европейской части России очень дорого и далеко ездить на учения в Индию.

В Индии, где он живет, лидер тибетского буддизма проводил учения для российских последователей ежегодно с 2009 года. Российские буддисты регулярно выезжают на учения Далай-ламы в другие страны.

Организаторами рижских учений выступают общество "Сохраним Тибет" (Рига), фонд "Сохраним Тибет" (Москва) и Центр тибетской культуры и информации (Москва).

Далай-лама

Буддисты считают Далай-ламу (в переводе — "Океан-учитель") воплощением Авалокитешвары — Будды сострадания. Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруп, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — Далай-ламы XIII, а в 1940 — возведен на престол.

После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году переселился в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. Там же обосновалось "тибетское правительство в изгнании". За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия Далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира.

В России Далай-лама XIV бывал несколько раз с краткосрочными поездками, последняя была однодневной в 2004 году в Калмыкию. В последующие годы российские буддисты неоднократно выражали надежду в скором времени увидеть Далай-ламу в своих регионах с более продолжительным визитом, однако вопрос пока не удается решить, поскольку визиты духовного лидера Тибета в другие страны сопровождают ноты протеста со стороны Китая. Даже после того, как весной 2011 года Далай-лама XIV сложил с себя политические полномочия главы "тибетского правительства в изгнании", Пекин обвиняет его в стремлении добиться отделения Тибета от Китая.

Буддизм, Россия и Европа

Буддизм — древнейшая мировая и одна из основных четырех традиционных религий России (признана в 1741 году указом Елизаветы Петровны). Сегодня в стране свыше 1 миллиона ее последователей. Наибольшая волна распространения буддизма в России была отмечена в XVI-XVII веках — среди калмыков, пришедших из западной Монголии через Сибирь в Поволжье, и бурят. Эти народы приняли буддизм тибетской школы Гелуг, главой которой и является Далай-лама.

Особенно тесной связь с Далай-ламой стала при последнем российском императоре Николае II, когда при дворе возрос интерес к философии буддизма и тибетской медицине. Российская империя первая из европейских стран установила дипломатические отношения с Тибетом, руководимым тогда Далай-ламой XIII (они были прерваны после революции в России), а в столице Санкт-Петербурге был построен первый в Европе дацан.

По словам настоятеля Петербургского дацана Гунзэчойнэй ширээтэ ламы Буды Бадмаева (Буддийская традиционная сангха России), родоначальниками буддизма в Европе были именно российские буддисты.