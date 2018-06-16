Святыня под полем для гольфа в Китае: где погребены князья Романовы

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Наталия Федотова. В этом году отмечается 100-летие мученической кончины последнего российского императора Николая II и его семьи. Примерно в то же время и там же погибли еще семеро членов дома Романовых. Останки алапаевских мучеников принял Китай. Удастся ли отыскать и вернуть их прах на родину — в материале РИА Новости.

Из России в Китай

"Поиск останков князей Романовых с целью их дальнейшего перезахоронения на родине связан с новой идентичностью России и с ее возрождением", — считает российский дипломат Петр Стегний, автор книги "Скитоначальник", посвященной судьбе игумена Серафима (Кузнецова). Этот монах вывез с Урала в разгар Гражданской войны тела убитых недалеко от Алапаевска князей Романовых.

Через сутки после расстрела царской семьи, 18 июля 1918 года, у рудника Нижняя Селимская большевики сбросили живыми в шахту сестру императрицы, великую княгиню Елизавету Федоровну, настоятельницу Марфо-Мариинской обители милосердия, великого князя Сергея Михайловича (единственный убитый пулей), князей императорской крови Иоанна, Константина и Игоря Константиновичей, князя Владимира Павловича Палея (сына великого князя Павла Александровича от морганатического брака с Ольгой Пистолькорс), Федора Ремеза, управляющего делами великого князя Сергея Михайловича, и сестру Марфо-Мариинской обители Варвару (Яковлеву), келейницу Елизаветы Федоровны.

Их тела обнаружили через несколько месяцев, когда Урал заняли белые. К расследованию подключился Николай Соколов, который в это время вел следствие по делу об убийстве царской семьи в Екатеринбурге.

По приказу главнокомандующего колчаковскими войсками генерала Михаила Дитерихса гробы алапаевских мучеников в товарном вагоне были отправлены сначала в Читу, а потом в Китай. Шестнадцатого апреля 1920 года печальный груз на вокзале Пекина встретили члены Русской духовной миссии во главе с ее начальником архиепископом Иннокентием (Фигуровским).

Гробы Елизаветы Федоровны и инокини Варвары отделили и затем доставили в Иерусалим стараниями игумена Серафима (Кузнецова) и посольства Великобритании в Пекине.

"С 1920 по 1938 год останки остальных алапаевских мучеников покоились на русском кладбище в Пекине, а с 1938 по 1947 год — на территории Русской духовной миссии в Китае. В 1947-м произошло их повторное перезахоронение в склепе храма преподобного Серафима Саровского на русском кладбище за воротами Аньдинмэнь в Пекине", — рассказывает Дмитрий Петровский, сотрудник отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

На поле для гольфа

В 1981 году все алапаевские мученики были канонизированы Русской православной церковью за границей. А в 1992-м Архиерейский собор Русской православной церкви включил в Собор новомучеников и исповедников российских великую княгиню Елизавету Федоровну и сестру Варвару.

"В настоящее время осуществляется согласование церковных календарей Московского патриархата и Русской зарубежной церкви, в связи с чем рассматривается вопрос об общецерковном прославлении в лике святых и остальных алапаевских мучеников", — отмечает Петровский.

На протяжении многих лет отдел внешних церковных связей Московского патриархата ведет переговоры с китайскими властями о возвращении останков князей Романовых на родину. "Речь идет не просто об эксгумации тел погибших, а практически об обретении мощей прославленных святых", — подчеркивает собеседник РИА Новости.

Для этого в 2017 году была сформирована рабочая группа из представителей Екатеринбургской митрополии, правительства Свердловской области и Министерства иностранных дел России.

"Тут требуются известная деликатность и научная тонкость. Мы рассматриваем перенос мощей не только как обретение останков прославленных в лике святых людей, но и как акцию народного примирения в завершение Гражданской войны. Мы благодарны китайскому народу и Китайской автономной православной церкви, сохранившим для нас наших святых", — говорит представитель РПЦ.

Останки князей Романовых находятся на территории русского кладбища в Пекине, которое в 1960-е было упразднено. "Могилы погребенных там наших соотечественников и китайских православных священнослужителей подверглись поруганию со стороны хунвейбинов", — уточняет Петровский.

Сегодня на этом месте городской парк. Место, где, скорее всего, находится прах Романовых, — склеп кладбищенской Серафимовской церкви. "Там сейчас поле для гольфа, поэтому останки, вероятно, сохранились. Но твердо говорить об этом можно будет только после совместного с китайской стороной изучения вопроса, в том числе георадарных исследований и точечных раскопок", — поясняет собеседник.

"С китайцами уже говорили. Наши экспедиции ездили в Китай. Этим занимались еще с 1970-х годов, полулегально, когда ремонтировалось посольство в Пекине, расположенное как раз на территории Русской духовной миссии", — вспоминает дипломат Петр Стегний.По его мнению, поиск и возвращение праха князей Романовых — христианский долг русского народа.

Сколько это займет времени, трудно сказать. Многое зависит от степени вовлеченности российских церковных, общественных и государственных структур, от активности диалога с китайскими коллегами. "При правильной организации работ и при достаточной человеческой воле со стороны России и доброго отношения со стороны Китая вопрос может быть решен довольно оперативно", — считает Петровский.

По его словам, вопрос обсуждался только с Государственным управлением КНР по делам религий, "которое признало его относящимся не к их сфере ответственности".

Но китайская сторона готова к сотрудничеству. Об этом можно судить по прецеденту 2007 года, когда из Харбина в Москву доставили для перезахоронения прах белого генерала Владимира Каппеля.