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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Муфтий Самигуллин: Рамадан - это объединительный фактор для мусульман РФ

08:0016.06.2018
(обновлено: 23:53 16.06.2018)
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© Фото представлено Духовным управлением мусульман Республики ТатарстанМуфтий Татарстана Камиль СамигуллинМуфтий Татарстана Камиль Самигуллин
© Фото представлено Духовным управлением мусульман Республики Татарстан

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, подводя итоги священного месяца Рамадан, в интервью РИА Новости рассказал, как проходил этот непростой период для российских мусульман.

- Камиль- хазрат, прежде всего хотелось бы подвести итоги Рамадана. Что удалось сделать Духовному управлению мусульман Республики Татарстан за этот период?

— Для нас весьма принципиальным делом в месяц Рамадан является выполнение религиозного долга — это, в первую очередь, конечно же, воздержание от пищи, воды, от увеселительных действий на протяжении всего месяца.

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин
© Фото представлено Духовным управлением мусульман Республики Татарстан
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Второй момент, на который мы всегда обращаем пристальное внимание — социальное служение своей общине, помощь малоимущим или незащищенным слоям общества, сбор денег на медицинскую помощь детям. Ради этого мы организовали массовую акцию "Рамадан — месяц добрых дел".

Мы не игнорируем поддержку оступившимся гражданам. В этом году духовное управление вновь организовало помощь тем, кто находится в колониях, кому нужна помощь в виде молитвы, священных книг, татарской литературы. Например, одно такое мероприятие прошло в Мамадышском районе Татарстана с участием имам-мухтасиба района Ильгама Миннегалиева. Вот уже два года мы тесно сотрудничаем с Управлением федеральной служб исполнения наказаний по Республике и Центром социальной реабилитации и адаптации.

- Уважаемый муфтий, а что еще объединяло мусульман в месяц Рамадан?

— Нас объединял пост, благие дела во имя Всевышнего, праведные и правильные дела, единство общины. Важно, чтобы все вышесказанное мы сохранили на весь год, чтобы вера была внутри нас, чтобы она подталкивала мусульман на реализацию других проектов.

Мусульмане Татарстана объявили сбор средств жертвам пожара в Кемерово
© РИА Новости / Виталий Аньков
Мусульмане Татарстана объявили сбор средств жертвам пожара в Кемерово
Хочу рассказать о работе нашего благотворительного фонда "Закят". Мы организовали ифтар (разговение) для подопечных семей в развлекательном комплексе "Туган авылым”. На разговение собрались сотни людей. В принципе, это семьи, воспитывающие детей с особенностями развития, а также многодетные и малообеспеченные. Но в который раз это был не просто ифтар в привычном понимании. Для детей и их родителей пошли выступления детей по чтению Корана, викторина на исламские темы, чтение и исполнение религиозных песнопений.

Большой общественный резонанс вызвал республиканский ифтар на десять тысяч человек в казанской Академии тенниса с участием президента Татарстана Рустама Минниханова. Кроме того, за этот месяц мы открыли молельную комнату в республиканском онкодиспансере, сделали много других дел.

- Вы часто привлекаете в свои акции известных людей. Почему?

— Эти знаменитые люди к нам в большинстве случаев приходят сами! В этом году, например, в медресе имени 1000-летия принятия ислама состоялся ифтар, организованный популярными игроками хоккейной команды "Ак Барс" Эмилем Гариповым и  Альбертом Яруллиным. Так вот, голкипер Эмиль Гарипов преподнес нашему медресе великолепный памятный подарок — вратарский шлем с именем Всевышнего. А в 2017-м Яруллин подарил в музей учебного заведения свою хоккейную клюшку.

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкМусульмане после намаза в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Мусульмане после намаза в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани

- Который год вы участвуете в международной конференции KazanSummit, который традиционно проводится до или же после Рамадана…

— Это тоже большой проект ДУМ РТ. Если рассказать вкратце, то в этом году мы выступили с идеей создать единую информационную платформу из представителей отечественных (подчеркну — государственных!) СМИ, способных противостоять экстремистской идеологии, исламофобии и религиозной нетерпимости. Мы считаем, надо уметь успешно отвечать на вызовы времени. И мы это умеем, в том числе реализуя массовые проекты издательского дома "Хузур" при ДУМ РТ, направленные на просвещение и обучение молодежи.

- Что бы вы пожелали единоверцам?

— Чистоты веры. У нас нет причин для разногласий. Вера у нас одна. Всевышний один. Кибла (направление для молитвы — прим.ред) одна. Коран один. И Россия у нас тоже одна!

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Матч окончен
2
Франция
1
Австралия
Матч окончен
1
Аргентина
1
Исландия
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0
Перу
1
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2
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