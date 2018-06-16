Муфтий Самигуллин: Рамадан - это объединительный фактор для мусульман РФ

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, подводя итоги священного месяца Рамадан, в интервью РИА Новости рассказал, как проходил этот непростой период для российских мусульман.

- Камиль- хазрат, прежде всего хотелось бы подвести итоги Рамадана. Что удалось сделать Духовному управлению мусульман Республики Татарстан за этот период?

— Для нас весьма принципиальным делом в месяц Рамадан является выполнение религиозного долга — это, в первую очередь, конечно же, воздержание от пищи, воды, от увеселительных действий на протяжении всего месяца.

Второй момент, на который мы всегда обращаем пристальное внимание — социальное служение своей общине, помощь малоимущим или незащищенным слоям общества, сбор денег на медицинскую помощь детям. Ради этого мы организовали массовую акцию "Рамадан — месяц добрых дел".

Мы не игнорируем поддержку оступившимся гражданам. В этом году духовное управление вновь организовало помощь тем, кто находится в колониях, кому нужна помощь в виде молитвы, священных книг, татарской литературы. Например, одно такое мероприятие прошло в Мамадышском районе Татарстана с участием имам-мухтасиба района Ильгама Миннегалиева. Вот уже два года мы тесно сотрудничаем с Управлением федеральной служб исполнения наказаний по Республике и Центром социальной реабилитации и адаптации.

- Уважаемый муфтий, а что еще объединяло мусульман в месяц Рамадан?

— Нас объединял пост, благие дела во имя Всевышнего, праведные и правильные дела, единство общины. Важно, чтобы все вышесказанное мы сохранили на весь год, чтобы вера была внутри нас, чтобы она подталкивала мусульман на реализацию других проектов.

Хочу рассказать о работе нашего благотворительного фонда "Закят". Мы организовали ифтар (разговение) для подопечных семей в развлекательном комплексе "Туган авылым”. На разговение собрались сотни людей. В принципе, это семьи, воспитывающие детей с особенностями развития, а также многодетные и малообеспеченные. Но в который раз это был не просто ифтар в привычном понимании. Для детей и их родителей пошли выступления детей по чтению Корана, викторина на исламские темы, чтение и исполнение религиозных песнопений.

Большой общественный резонанс вызвал республиканский ифтар на десять тысяч человек в казанской Академии тенниса с участием президента Татарстана Рустама Минниханова. Кроме того, за этот месяц мы открыли молельную комнату в республиканском онкодиспансере, сделали много других дел.

- Вы часто привлекаете в свои акции известных людей. Почему?

— Эти знаменитые люди к нам в большинстве случаев приходят сами! В этом году, например, в медресе имени 1000-летия принятия ислама состоялся ифтар, организованный популярными игроками хоккейной команды "Ак Барс" Эмилем Гариповым и Альбертом Яруллиным. Так вот, голкипер Эмиль Гарипов преподнес нашему медресе великолепный памятный подарок — вратарский шлем с именем Всевышнего. А в 2017-м Яруллин подарил в музей учебного заведения свою хоккейную клюшку.

- Который год вы участвуете в международной конференции KazanSummit, который традиционно проводится до или же после Рамадана…

— Это тоже большой проект ДУМ РТ. Если рассказать вкратце, то в этом году мы выступили с идеей создать единую информационную платформу из представителей отечественных (подчеркну — государственных!) СМИ, способных противостоять экстремистской идеологии, исламофобии и религиозной нетерпимости. Мы считаем, надо уметь успешно отвечать на вызовы времени. И мы это умеем, в том числе реализуя массовые проекты издательского дома "Хузур" при ДУМ РТ, направленные на просвещение и обучение молодежи.

- Что бы вы пожелали единоверцам?

— Чистоты веры. У нас нет причин для разногласий. Вера у нас одна. Всевышний один. Кибла (направление для молитвы — прим.ред) одна. Коран один. И Россия у нас тоже одна!