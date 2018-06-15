Священник: раскольническое сообщество не корректно именовать Церковью

Правда ли, что все таинства в тех церквах, которые не признаны в мировом православии, не действительны? Последнее время много пишут о раскольниках, особенно на Украине, и на этой волне недавно узнала, что мой друг посещает такой раскольнический приход. Это не то чтобы его намеренный выбор — скорее семейная традиция. Но он при этом добросовестно исполняет все предписания. Получается, что он и все эти прихожане лишены благодати и не спасутся? (Алла, студентка, Ростов-на-Дону)



Отвечает иерей Евгений Мурзин, референт информационного отдела Берлинско-Германской епархии Русской православной церкви:

С позиций православной экклезиологии, раскольническое сообщество не корректно именовать Церковью. Раскол — то есть, отделение от Церкви без достаточных оснований — противоречит ее главным свойствам: единству, святости и соборности. В этом случае зачинатель раскола и его последователи перестают быть частью Тела Христова, лишают себя благодатных даров Духа Святого, который живет и действует в Церкви.

Применительно к раскольническим группировкам на Украине приснопамятный митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан) однозначно считал, что совершаемые в т.н. "Киевском патриархате" таинства таковыми не являются.

"Все его (главы КП Филарета Денисенко – Прим. ред.) действия и действия его подчиненных к Церкви Христовой никакого отношения не имеют. Они не только безблагодатны, но и кощунственны. На сегодняшний день "крещеные" в "Киевском патриархате" принимаются в Православную церковь через таинство крещения, не перекрещивания, а именно крещения, поскольку то, что совершают раскольники, таинством не является", — писал он.

Что же касается вопроса о спасении конкретных людей, которые не по собственной злой воле, но в силу обстоятельств, оказались внутри раскольнической группы, то с нашей стороны было бы излишне самонадеянным восхищать Суд Божий в отношении человека. Господь хочет спасения каждому из нас и откликается на каждую молитву, идущую от сердца. Вашему другу можно пожелать разобраться в сложившейся церковной ситуации и, по здравом размышлении, сделать свободный и независимый выбор.